Bu şartı sağlayanlar 5.627 TL maaşa bağlanıyor! e-Devlet başvuruları patladı

Emekliler ve memurlar için asgari ücret ve maaşlar da yükseltildi. Temmuz ayından itibaren emekliler artan bir ilk maaş aldı. SSK ve Bağ-Kur asgari maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye, ardından seçimden hemen önce 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bu artışları yardım harcamalarında birçok gelişme takip etti. Dul ve yetimlerin maaşlarındaki artışla birlikte yardım da artırıldı. Peki, dul ve yetimlerin maaşı ne kadardır? Dul ve yetimlerin maaşı nasıl ödenir? Bu haktan kimler yararlanır? İşte detaylar..

Dul ve yetimlerin maaşları kime ve nasıl ödenir?





Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının eşine veya çocuklarına ödenen nakdi bir yardımdır. Dul ve yetim aylıkları, aylık bazında hesaplanır. Asgari emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. Dul kadının maaşı yüzde 50 oranında artarak 3.750 TL'ye yükselirken, çocuğu olmadığı için yüzde 75'e hak kazanan vefat eden eşin maaşı ise 5.625 TL'ye yükseldi. ğustos ayında dul maaşları artırılıyor.

Ölenlerin yakınları maaşlarından yardım alabilirler. Çocuklar ve eşler, emekli maaşlarına eşit bir aylık maaş alırlar. Bu, çalışanın yakınlarının zarar görmemesini sağlamak içindir. Her iki cinsiyetten çocuklar yetim aylığı, eşler ise dul aylığı almaktadır. Bu sözde dul aylığı, ölen kişinin çocuklarına ya da eşine bakarken büyük bir değere sahiptir. Medeni Kanun'a göre evli bir kişi, eşinin ölümü halinde dul maaşı alma seçeneğine sahiptir. Yetim aylığı, ölen kişinin erkek veya kadın çocuklarına ödenir. Bu ödeme kızlara evlenene kadar, erkeklere ise 18 yaşına gelene kadar yapılır. Ancak eğitim ve öğretimlerine devam eden erkek öğrencilere 25 yaşına gelene kadar aylık ödeme yapılmaktadır.

Dul ve yetim aylığı ne kadar?

sgari emekli maaşı hesaplanırken %50 için 5.625 TL, %50 için 3.750 TL ve %25 için 1.875 TL maaşın arkı dahil olmak üzere yeni ödeme hesaplanmaktadır.