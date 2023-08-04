Bu ay maaşı yetmeyene o bankadan destek var! Tek imzaya 15 bin TL'ye kadar acil nakit desteği!

Bu ay maaşı yetmeyene o bankadan destek var! Tek imzaya 15 bin TL'ye kadar acil nakit desteği!

Vatandaşlara müjde geldi. Yapı Kredi Bankası müşterilerine özel ödeme yapacak. İşte detaylar…

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine özel kolay ve hızlı başvuru süreci sunuyor. Bu özel kampanya ile iki farklı yöntemden birini tercih edebilirsiniz. İlk seçenek; cep telefonunuza kısa mesaj yoluyla başvuru yapmak istediğiniz tutarı SMS ile 4411 numarasına göndermektir. Hızlı ve pratik bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

yapı kredi kampanya

Şubeden Başvuru

Detaylı bilgiler almak ve tercih ettiğiniz ödeme seçeneğine uygun kredi bulmak için şubeye gidebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası’nın şubesindeki uzman personeller, size en uygun olan ödeme planını ve kredi tutarını belirlemekte yardımcı olacaktır.

Kredi başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli konu ödeme planınızı doğru belirlemektir. Gelirinize uygun taksit seçenekleri ile kredi notunuzu olumlu yönde etkileyebilir ve gelecek için de avantajlı koşullar elde edebilirsiniz.

Ekonomi
Egea parasına Golf satılıyor! Volkswagen büyük kampanyayı patlattı
Egea parasına Golf satılıyor! Volkswagen büyük kampanyayı patlattı
SGK'da kalmış paranız var! Hemen kontrol edin: O paralar tıkır tıkır geri ödeniyor
SGK'da kalmış paranız var! Hemen kontrol edin: O paralar tıkır tıkır geri ödeniyor
Emekli maaşlarına kallavi zam yola çıktı! 7500 TL alana 15 bin TL çıplak maaş!
Emekli maaşlarına kallavi zam yola çıktı! 7500 TL alana 15 bin TL çıplak maaş!
Bu şartı sağlayanlar 5.627 TL maaşa bağlanıyor! e-Devlet başvuruları patladı
Bu şartı sağlayanlar 5.627 TL maaşa bağlanıyor! e-Devlet başvuruları patladı
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! Bugün başvuran sabah 7500 TL acil nakit desteğini havada kapacak
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde! Bugün başvuran sabah 7500 TL acil nakit desteğini havada kapacak
Bebeği olan annelere devletten yardım! Ayda 520 TL yardım almak için hemen bunu yapın
Bebeği olan annelere devletten yardım! Ayda 520 TL yardım almak için hemen bunu yapın
Bankalar kredi kampanyasını başlattı! Belgesiyle gelene 45 bin TL nakit: Kaçıran dizlerini dövecek
Bankalar kredi kampanyasını başlattı! Belgesiyle gelene 45 bin TL nakit: Kaçıran dizlerini dövecek