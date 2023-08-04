Bu ay maaşı yetmeyene o bankadan destek var! Tek imzaya 15 bin TL'ye kadar acil nakit desteği!

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine özel kolay ve hızlı başvuru süreci sunuyor. Bu özel kampanya ile iki farklı yöntemden birini tercih edebilirsiniz. İlk seçenek; cep telefonunuza kısa mesaj yoluyla başvuru yapmak istediğiniz tutarı SMS ile 4411 numarasına göndermektir. Hızlı ve pratik bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.





Şubeden Başvuru

Detaylı bilgiler almak ve tercih ettiğiniz ödeme seçeneğine uygun kredi bulmak için şubeye gidebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası’nın şubesindeki uzman personeller, size en uygun olan ödeme planını ve kredi tutarını belirlemekte yardımcı olacaktır.

Kredi başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli konu ödeme planınızı doğru belirlemektir. Gelirinize uygun taksit seçenekleri ile kredi notunuzu olumlu yönde etkileyebilir ve gelecek için de avantajlı koşullar elde edebilirsiniz.