BOTAŞ açıkladı! Temmuz ayı doğal gaz fiyatları aynı rakamda revize edildi..

BOTAŞ açıkladı! Temmuz ayı doğal gaz fiyatları aynı rakamda revize edildi..

Petrol Taşımacılık A.Ş. boru hattını (BOTAŞ) açıkladı!Açıklamaya göre, Temmuz ayı itibarıyla elektrik üretimi, sanayi ve mesken gaz fiyatları değişmedi.

Temmuz ayı fiyatları BOTAŞ internet sitesinde açıklandı.

Doğalgazda Temmuz ayından itibaren ticari ve endüstriyel müşteriler ile elektrik üretimi için geçerli olan tarifelerde değişiklik yapılmadı.

SATIŞ FİYATLARI AÇIKLANDI

Buna göre BOTAŞ, Haziran ayında perakende dağıtıcılara uygulayacağı satış fiyatının 1.000 metreküp doğal gazda 4 bin 80 lira olacağını açıklamıştı.

BOTAŞ açıkladı! Temmuz ayı doğal gaz fiyatları aynı rakamda revize edildi

Sanayi müteahhitlerinin fiyatları, 1. kademe doğal gaz için 1.000 metreküpte 7 bin 124 lira, 2. kademe için ise 9 bin 478 lira şeklinde belirlendi.

Elektrik üretim bedelleri için 1.000 metreküp doğal gazda ise fiyat 10.000 lira olarak belirlendi.

"Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz"

Doğalgaz ücretleri aylık olarak hesaplanmaktadır.

Kurumun internet sitesi içinde yer alan açıklamada, "Hanehalkı Enerji Fiyat Endeksi (HEPI) fiyatlarına göre ülkemizde doğalgaz fiyatları Ukrayna'dan sonraki Avrupa ülkelerinin arasında en düşük fiyat olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Gürses Gazetesi

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