Borcunuz 10 yerde değil, tek yerde birleşsin! 70.000 TL acil kredi dertlere derman olacak

Yapı Kredi'nin sunduğu yeni kredi ürünü sayesinde, artık kredi ve kredi kartı borçları tek bir hesapta birleştirilebilecek. Bu yenilikçi çözüm, vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımından kaynaklanan zorlukları aşmalarına yardımcı olacak. Farklı ödeme tarihlerinden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldıran bu kredi ürünü sayesinde, vatandaşlar borçlarını tek bir yerden kolayca ödeyebilecekler.

Yapı Kredi'nin Borç Transfer Kredisi sayesinde vatandaşlar, farklı bankalara olan borçlarını tek bir hesapta birleştirme imkanı bulacaklar. Bu kampanya ile artan ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecekler. Ödeme günlerini gelir durumlarına göre belirleyebilecekler.

Bu özel kampanya kapsamında, Yapı Kredi'ye özel indirimli faiz oranlarından yararlanarak diğer bankalardaki açık kredilerini taşıyabilecekler. Aylık ödemeleri farklı yerlere yapma zorunluluğundan kurtulacaklar ve düşük faiz oranları sayesinde daha az tutarda ödeme yapabilecekler.





Borç Transfer Kredisi için başvurular, Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yapılabilecek. Başvurunuz bankanın politikaları doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde kredi kullanımı onaylanabilecek. Eğer Yapı Kredi tarafından ön onaylı bir limit tanımlanmışsa, bu limit kadar kredi kullanılabilecektir.

Kredi kullanımı sırasında otomatik ödeme talimatı verilerek aylık taksitlerin vadesiz hesaptan otomatik olarak ödenmesi sağlanabilecektir. Böylece ödemeler düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek ve borçlar kolayca kapatılabilecektir.

Öğretmen ve Kamu Çalışanlarına yönelik özel bir kampanya olan Kamu Çalışanların Topluluğu'na katılmak için ilgili linke tıklanabilecek ve kampanyadan yararlanma fırsatı elde edilebilecektir.