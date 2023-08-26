Birikmiş 50 bin TL'si olana ev sahibi olma şansı! TOKİ 42 il için düğmeye bastı

TOKİ duyurdu! O illerde uygun taksitle ev sahibi olunabilecek. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYLIK 3 BİN 462 TL'YE TOKİ'DEN EV

Esnek ödeme seçenekleriyle milyonlarca kişinin ev sahibi olmasına yardımcı olan TOKİ, 42 şehirde ev satışı için başvuruların başladığının haberini verdi. TOKİ 50.000 TL ödemeyle başvuru yapabileceklerini açıklayarak dikkat çekti. İnsanların cüzdanına uygun ödenebilmesi açısından dikkat çekiyor. Aylık 3 bin 462 lira gibi düşük taksitlerle sunuyor. TOKİ evlerine başvurular bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. 1+1, 2+1 ve 3+1 varyantlarıyla sunulan konutlara başvurular yalnızca TOKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Satışların yapılacağı şehirler ise şu şekilde; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak.





Uygun fiyata ev sahibi olmak için başvuru şartları bulunmaktadır. ikamet başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Ayrıca açık artırma yöntemiyle yapılacak başvurularda sabit tutar yaklaşık fiyata göre değişiklik göstermektedir. Tahmin edilen bedel 999 bin 999 TL'ye kadar olanlar 50 bin TL, 1 milyon- 1 milyon 999 bin 999 TL arasındakiler 100 bin, 2 milyon ve üstünde olanlar 200 bin TL şeklinde açıklandı. Başvuru yaparken istenen belgeler ise şu şekilde; TC kimlik kartı veya fotoğraflı nüfus cüzdanı, tüzel kişiyse vergi numarası ve vekaletname. Başvuru belgeleri ve prosedürleri için TOKİ resmî web sitesini kullanın. Yüz binlerce kişinin başvuru yaptığı ve tarama sonuçlarını beklediği biliniyor. Sizde bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.