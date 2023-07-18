BİM aktüel ürünlerle yüzleri güldürdü! O tarihte 5 kg yoğurt 99 TL, 1 kg Çaykur çay 79,50 TL: Alarmları kurun, büyük indirim başlıyor

Zincir marketlerin aktüel ürünleri yakından takip ediliyor. Bu hafta BİM aktüel ürünleri bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Vatandaşlar alışverişlerini avantajlı şekilde yapmak için zincir marketlerin kampanyalarını merakla araştırıyor. BİM haftalık aktüel ürünlerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 25 Temmuz tarihli aktüel ürünlerini müşterileriyle paylaştı. BİM Marketlerde indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-İçim marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 99 TL

-Gürsüt marka 1.5 kilogram yarım yağlı tost peyniri 175 TL

-Dost marka 4'lü 1 litre süt 59 TL

-Danone marka 90 gram çilekli yoğurt 13.75 TL

-Dost marka 2 litre ayran 24.50 TL

-Dost marka 1 litre pastörize süt 26.50 TL

-Çaykur marka 1 kilogram siyah çay 79.50 TL

-Marmarabirlik marka 500 ml zeytinyağı 64.50 TL

-Halk marka 6'lı paket margarin 45 TL

-Nescafe marka soğuk kahve 17.50 TL

-Sek marka soğuk kahve çeşitleri 13.50 TL

-Nescafe marka Ice Choco kahve 27.50 TL

-Black Bruin marka enerji içeceği 12.50 TL

-Hot Line marka 1 litre enerji içeceği 15 TL

-1 litre limonata 13.50 TL

-Sırma marka 6'lı aromalı maden suyu 21.50 TL

-Dimes marka smoothie çeşitleri 13.50 TL

-Cola Turka 3 litre kola 13.50 T

-Jucy marka 1 litre elma suyu 16.50 TL

-Didi marka 2.5 litre soğuk çay 19.50 TL

-Limy marka 3 litre aromalı içecek 3.50 TL

-Keyifçe marka 150 gram Siirt fıstığı 49.50 TL

-Simbat marka 500 gram karışık kuruyemiş 39.50 TL

-Bifa marka 3'lü mozaik bisküvi 16.50 TL

-Çerezza marka cips çeşitleri 14.50 TL

-Fiskat marka yer fıstıklı-fındıklı bar 16.50 TL

-Pofu marka 2 katlı kağıt havlu 16.50 TL

-Molfix marka bebek bezi 199 TL

-Uni Baby marka 72'li ıslak mendil 16 TL

-Colgate marka ikili paket 79.50 TL

-Pantene marka şampuan 95 TL

-Diş fırçası 19.75 TL

-Pantene saç bakım yağı 72 TL

-Kolonya 19.50 TL

-200'lü peçete 13.75 TL

-Bind Activit marka bulaşık makinesi tableti 109 TL

-Keysmart marka buzdolabı 9 bin 499 TL

-2 kapılı buzdolabı 7 bin 499 TL

-8 kilogram çamaşır makinesi 6 bin 999 TL

-4 programlı bulaşık makinesi 5 bin 999 TL