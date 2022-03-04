Benzin ve motorine bu gece bir yeni zam daha geliyor!

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş özellikle akaryakıt sektörünü çok fazla etkiledi. Savaştan dolayı rekor düzeylere çıkan petrol fiyatları akaryakıt ürünlerinde arka arkaya zamların yapılmasına neden oldu.

En son dün yeni bir zam uygulanan benzin ve motorinin litre fiyatlarına bu gece yarısı yeni zamlı fiyatların ekleneceği öğrenildi. Akaryakıt sektöründe edinilen son bilgilerde 5 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak bir şekilde benzine 69 kuruş bir zam yapılacağı öğrenilirken motorine de 84 kuruş zammın geleceği belirtiliyor.