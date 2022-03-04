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Benzin ve motorine bu gece bir yeni zam daha geliyor!

Akaryakıt sektöründe elde edilen son bilgilere göre bu gece yarısında itibaren geçerli olacak şekilde hem benzinde hem de motorine yeni bir zam daha bekleniyor.

04 Mart 2022 Cuma 15:11
Benzin ve motorine bu gece bir yeni zam daha geliyor!
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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş özellikle akaryakıt sektörünü çok fazla etkiledi. Savaştan dolayı rekor düzeylere çıkan petrol fiyatları akaryakıt ürünlerinde arka arkaya zamların yapılmasına neden oldu.

En son dün yeni bir zam uygulanan benzin ve motorinin litre fiyatlarına bu gece yarısı yeni zamlı fiyatların ekleneceği öğrenildi. Akaryakıt sektöründe edinilen son bilgilerde 5 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak bir şekilde benzine 69 kuruş bir zam yapılacağı öğrenilirken motorine de 84 kuruş zammın geleceği belirtiliyor.

 



Son Güncelleme: 04.03.2022 15:11
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Benzin Ve Motorine Zam5 Mart Akaryakıt FiyatlarıBenzine 69 Kuruş ZamMotorine 84 Kuruş Zam
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