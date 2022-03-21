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Bankanın O Duyurusu Sonrası Emekliler Uzun Kuyruklar Oluşturdu! Emeklilere 1.750 TL ile 2.500 TL Arasında Geri Ödemesiz Nakit Ödenecek

Akbank, emeklilik promosyonu şartlarını sağlayanlara 1.750 TL ile 2.500 TL arasında ödeme yapacağını duyurdu. Bu duyuru sonrasında Akbank şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken dijital bankacılık kanallarını kullananlar şubeye gitmeden de nakit ödemesi alabildi. Akbank’ın emeklilere özel bu nakit desteği ile alakalı merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizde olacak.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:02
Bankanın O Duyurusu Sonrası Emekliler Uzun Kuyruklar Oluşturdu! Emeklilere 1.750 TL ile 2.500 TL Arasında Geri Ödemesiz Nakit Ödenecek
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Akbank, emeklilik promosyonu şartlarını sağlayanlara 1.750 TL ile 2.500 TL arasında ödeme yapacağını duyurdu. Bu duyuru sonrasında Akbank şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken dijital bankacılık kanallarını kullananlar şubeye gitmeden de nakit ödemesi alabildi. Akbank’ın emeklilere özel bu nakit desteği ile alakalı merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizde olacak.

Akbank, Mart ayı emeklilik promosyonunu bir süre önce açıklamıştı. Mart ayının sonuna kadar geçerli nakit sözünde emeklilere 2.500 TL’ye kadar nakit desteği sağlanıyor. Üstelik banka tarafından sağlanan koşulların karşılanması halinde ödenen bu paralar geri de alınmıyor.

Maaşını Taşıyanlar Faydalanabilecek

Emekli promosyon kampanyasından maaşını Akbank’a taşıyanlar yararlanırken en üst tutardan promosyon alabilmek için 3 yılı kapsayacak şekilde protokol imzalamak gerekiyor. Dijital kanallardan yapılacak maaş taşıma işlemlerinde ise maaş müşterisinin dijital onayı alınıyor. Bir başka bankadan emekli maaşı alanlar, maaşlarını Akbank’a taşımaları halinde aylık maaş tutarları göz önünde bulundurulacak şekilde geri ödemesiz nakit desteğinden yararlanabiliyorlar.

Akbank, maaş promosyon ödemelerini belirlediği skalalara göre yapacak. 3 gruba ayrılan Akbank emekli müşterilerinden aylık maaş tutarı 1.500 TL’ye kadar olanlar ilk grubu oluşturuyor. Bu kişiler, maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank’tan alacaklarını beyan etmeleri halinde 1.750 TL’lik geri ödemesiz nakit desteğinden yararlanabiliyor.

Bir diğer grupta yer alanlar ise aylık emekli maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlar. Bu grupta yer alan kişiler, bir önceki grup için sözünü ettiğimiz şartları karşılamaları halinde 2.100 TL tutarında geri ödemesiz ve faizsiz nakit desteğinden faydalanabiliyorlar. Son grupta yer alanlar ise Akbank’tan en yüksek promosyon ödemesi alacakları kapsamakta. Bu kişilerin aylık yatırılan emekli maaşlarının 2.500 TL’nin üzerinde olması gerekmekte. Bu şartı sağlayan ve emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank’tan alacağının sözünü verenler 2.500 TL tutarında promosyon almaya hak kazanıyorlar.

Emekli aylığı taşıma işlemleri Akbank şubelerinden, E-devlet’ten, Akbank müşteri hizmetlerinden ve Akbank’ın mobil bankacılık ile internet şube gibi dijital kanallarından yapılabiliyor. İşlemlerini müşteri hizmetlerinden gerçekleştirmek isteyenler 444 2 525 numaralı Akbank çağrı merkezini arayarak taşıma işlemi yapabiliyorlar. Ayrıca emekli promosyon kampanyası ile ilgili gerekli detaylar da 444 2 525 numaralı Akbank müşteri iletişim kanalından alınabiliyor.

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