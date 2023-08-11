Bankalar promosyonda vites artırdı! Bu rakamı gören o bankaya uçarak gidecek

Zamların ardından bankalar arasında promosyon yarışı yeniden alevlendi. Maaş artışlarıyla birlikte, müşterilere daha cazip teklifler sunan bankalar, özellikle emeklilere yönelik avantajları güncelliyor. Promosyon miktarlarındaki artış ve taahhüt sürelerindeki esneklik, müşteriler için fırsatları artıracak. İşte detaylar...

Asgari ücret ve kamu personellerine yapılan zamların etkisiyle, bankalar arasında rekabet dolu bir promosyon yarışı tekrar başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen asgari ücret ve memur maaşı artışlarıyla birlikte, bankalar da hızlıca harekete geçti.



TAAHHÜT SÜRELERİ 1,5 YILA İNDİRİLECEK





Çeşitli bankalar, 7,500 TL ile 10,000 TL arasında maaş alan müşterilere 7,500 TL, 10,000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ortalama 9,000 TL gibi promosyon teklifleri sunuyordu.

Temmuz ayındaki maaş artışlarının ardından, bankaların promosyonlarını güncellemesi bekleniyordu. Bazı bankalar, bu süreçte küçük düzenlemelerle promosyon miktarlarını güncellemiş olsa da, özellikle emekliler beklentilerini karşılayamamıştı. Ancak şimdi, promosyon yarışının tekrar alevlendiği görülüyor.

Emeklilerin de yararlanabileceği bu promosyon yarışında, en düşük memur maaşının 22,000 TL'ye yükselmesiyle birlikte bankalar, kurumlarla masaya oturarak yeni teklifler sunmaya hazırlanıyor.

Promosyon ücretini 15,000 TL'ye kadar çeken bazı bankaların olduğu belirtiliyor. Öğretmenler ve emekliler gibi maaşlarını başka bankalara taşıyan çalışanlar, 3 yıl boyunca o bankada kalma taahhüdü vererek bu promosyonlardan yararlanabilecekler.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Tarkan Zengin, "Daha fazla promosyon veren bankalara geçme imkanı da var. Buna cayma diyoruz, biliyorsunuz. Burada 3 yıllık anlaşma yapılıyor. Bir başka bankaya geçmek isteyen emeklilerimiz yasak hakları geçebiliyorlar. 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl önce yapmışsa 24 aylık promosyon bedelini ödediği takdirde bir başka bankaya geçebiliyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, bazı bankaların taahhüt süresini 1.5 yıla kadar kısaltabileceği de konuşuluyor. Bankaların, yeni promosyon oranlarını ve şartlarını önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Bu rekabet ortamı, müşterilere daha cazip teklifler sunma fırsatı yaratırken, bireylerin daha iyi avantajlar elde etmelerini sağlayabilir.