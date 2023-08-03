Bankalar kredi kampanyasını başlattı! Belgesiyle gelene 45 bin TL nakit: Kaçıran dizlerini dövecek

TC kimlik numarasının son hanesine göre 45.000 TL'ye kadar ödeme kampanyası açıklandı. TC kimlik numarasının son rakamı 8 ve 0 olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bankalar tarafından 45 bine kadar yardım ödemesi yapılacağı açıklandı. Detaylar haberimizde..

Yapı Kredi ve Akbank'a ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlara TC kimlik numarası ile ödeme yapılacak. 45.000TL'ye kadar olan krediler için onay alınması mümkündür. Başvuru süreci çok uygun ve hızlıdır. TC kimlik numarası talep etmeniz, kredi değerliliğinizin değerlendirilmesini sağlayacaktır. Uygun olması halinde, istihdam durumuna göre krediler onaylanacaktır. Başvuru süreci sadece 5 dakikada onaylanıyor ve kredi 36 ay vade ile hesabınıza geçiyor.

"Akbank kredi detayları"

Akbank müşterilerinin ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları halinde 44.000 TL'lik kredi limiti oluşturulacaktır. Başvurunuzu SMS ile gönderebilirsiniz. 'KREDİ' yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı 44 25'e gönderin, Akbank'tan anında 44.000 kredi onayı alın. Para aynı gün bankanızdan hesabınıza geçecektir.





"Yapı Kredi Bankası kredi detayları"

Yapı Kredi Bankası kredi başvuru koşulları ile birlikte yöntemleri de açıkladı. SMS göndererek kredi başvurusu yapmanızı sağlayan başvuru formunu “bireysel” yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı doldurup aylık net gelirinizi ekleyip 44 11'e göndermeniz durumunda başvurunuzu değerlendirmeye alınacak. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra, kredinizin onaylanıp onaylanmadığını online bankacılık uygulamanızı kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Akbank ile Yapı Kredi Bankası, hızlı ve aksiyon alınabilir çözümlerle müşterilerine karlı fırsatlar yaratıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 45 bin TL'ye kadar kredi ödeneği çıkacak ve aynı gün hesaplarına aktarılabilecek.