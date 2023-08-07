Bakanlık sosyal yardıma vites artırdı! e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın: 5.098 TL ödeniyor

Pandemi süreci ile başlayıp halen devam etmekte olan sosyal yardımlar geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yüzünü güldürüyor. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yardımları alanda almayanda merak edip araştırıyor. Bu yılda devam edeceği bildirilen destek paraları ne kadar oldu ve ne zaman hesaplara aktarılacak? Hepsinin yanıtı haberimizde…

Yaşanan enflasyon artışı ile maddi zorluk yaşayan vatandaşların her ay yüzünü güldüren sosyal yardım paraları bu senede hesaplarda olmaya devam edecek. Peki bu yıl itibari ile yatan para ne kadar artış yaşadı. Detaylar haberimizde…







HESAPLARINIZA 5.098 TL PARA YATACAK! E-DEVLETTEN DİREKT KONTROL EDİN: TÜM ATM'LERDEN PARANIZI ALABİLİRSİNİZ

Devlet tarafından verilen mali desteğin yakından takip edildiği belirtilirken, hibe kapsamındaki hesaba 5.098 TL yatırılacağı açıklandı.

Devletten gelen mali yardımların yakından takip edildiği ve ilgi duyulan birçok başlık altında ayrıntılı mali destek taleplerinin araştırıldığı bildiriliyor. Buna göre bu desteklerden birinin evde bakım maaşı olduğu ve ödemeyi alanların 5.098 TL alacağı belirtiliyor.

5.098 TL HESAPLARA YATIYOR

Yapılan sosyal yardımların farklı kategorilerde ödendiği ve evde yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlara her ayın belirli günlerinde ücret ödeneceği biliniyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurunun onaylanmasının ardından 5. 098 TL'nin hesaba yatırılmaya başlandığı ve evde bakım maaşlarının hem SMS yolu ile hem de e-Devlet sayfasına giriş yaparak kontrol edebildiği ifade edildi.

Evde bakım parası ne zaman hesaplara aktarılıyor? Evde bakım maaşı alanların maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak edildiği, evde bakım maaş ödemelerinin her ayın 15'i ile 31'i arasında gönderildiği ve 15 Temmuz'dan itibaren evde bakım maaşlarının hesaba yatırıldığı bildirildi. Yeni ödemelerin 15 Ağustos'ta başlayacağı açıklandı.

SORGULAMA DETAYLARI

Evde bakım maaşı ödemeleri E-Devlet üzerinden takip edilmektedir. T.C. Kimlik ve e-Devlet şifresi ile giriş sistemi arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazıp arama butonuna tıklayınız. Sonrasında açılan sayfadan yatırılan maaşın tüm ödeme bilgileri ile ilgili tüm detayların sorgulanabileceği ifade ediliyor.