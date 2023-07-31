Bakanlık milyonlarca kişiye duyurdu! Eylül'ün o gününe kadar yapmayanın başını ağrıtacak

Bakanlık milyonlarca kişiye duyurdu! Eylül'ün o gününe kadar yapmayanın başını ağrıtacak

Suriyeli yabancılar dikkat! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan önemli açıklama geldi. İstanbul'da ikamet eden Suriyeliler, o tarihe kadar kayıtlı oldukları illere dönmeliler. Aksi takdirde sonuçlar ağırlaşacak. Detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancılara yönelik önemli bir duyuru yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği belirtildi. Aksi takdirde, bu durumun sonuçlarının ağırlaşacağı vurgulandı.

SON TARİH 24 EYLÜL 2023

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İstanbul'da ikamet eden Suriye vatandaşları için hayati bir duyuru yapıldı. Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere geri dönmeleri veya yol izin belgesi alabilmeleri için belirli sürelerin olduğu vurgulandı. Depremden etkilenen vatandaşlar için uygun düzenlemeler yapıldığı ve desteklerinin devam edeceği bildirildi.


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