Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar

Bağkur’a bağlı olan milyonlarca insan tıpkı sigortalı çalışan kişiler gibi doğum parası alıp alamadıklarını merak ediyor. Peki Bağ-Kur’a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu?

Bağ-Kur’dan Doğum Parası Alabilmek İçin Gereken Şartlar

Bağ-Kur’dan doğum parası almak isteyen annelerin belli şartları karşılaması gerekiyor. İşte o şartlar:

- Bağ-kur’dan sigortalı olması,

- Çocuğun doğum tarihinden önceki 1 sene içinde en az 3 aylık primin ödenmesi,

- Geçmiş dönem borcunun olmaması,

- Doğum arifesinde ve sonrasında iş göremezlik raporunun alınması,

- Bağ-Kur’a bağlı olan kişi baba ise doğumun önceki 1 yılda en az 4 aylık prim ödemesi gerekiyor.

Yukarıdaki şartlar sağlamış olan Bağ-Kur sigortalı kadınlara bir kere olmak şartıyla emzirme yardım parası verilmektedir. Baba da aynı şekilde bir kere olmak şartı ile süt parası alabiliyor.

Doğum Yardım Parası Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı doğum yardım parasını almanın tek şartı T.C. vatandaşı olmaktır. İlk çocuğa 300, ikincisine 400, üçüncü ve daha fazla çocuğa ise 600 TL yardım verilmektedir.

Bu yardımı almaya hak kazanan kadınlar, doğum parasının sorgulaması için e-Devlet’i kullanabilirler.