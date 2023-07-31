Asgari ücretli çalışanlara kötü haber! 2024'ten sonra sistem değişiyor

Asgari ücretli çalışanlara kötü haber! 2024'ten sonra sistem değişiyor

Asgari ücrette yeni bir adım atılıyor! 2024'ten itibaren uygulanacak olan yeni düzenleme herkesi şaşırttı. Detaylar haberimizde.

Enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla asgari ücrete yapılacak zam uygulamasında değişiklik planlandığı bildirildi. 

YILDA TEK ZAM UYGULANACAK

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Şu an yılda iki kez yapılan zamların, yeni yıldan itibaren yılda sadece bir kez belirlenmesi düşünülüyor.

Ekonomi kurmayları, bu değişiklikle asgari ücrette yıl içinde iki kez sağlanan artışın enflasyonist etkisini azaltmayı hedefliyor. Enflasyonun kontrol altına alınması ve mücadelenin kesintiye uğramaması için tek bir zam uygulamasının daha faydalı olacağı düşünülüyor.

Bu adımın, tüm ücretlerin artışını etkileyen asgari ücret zammının, yılın ikinci yarısında enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için atılması gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda, piyasadaki ürün ve hizmetlere sürekli zam beklentisini de azaltarak enflasyonu kontrol altında tutmayı amaçlıyor.

Sürecin sağlıklı işlemesi ve ekonominin istikrarını sürdürmek adına bu adımın atılmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Asgari ücrete yönelik tek bir zam uygulamasının, enflasyon ve ekonomik belirsizliklerle mücadelede önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Ekonomi
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