Araç sahipleri dikkat! Ek MTV taksit tarihleri açıklandı: O tarihler arasında ödeme yapılacak

Türkiye'de Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yasa teklifi, otomobillerden motosikletlere kadar geniş bir yelpazede yer alan taşıt sahiplerini etkileyecek vergi ödemelerini getiriyor. Ek MTV ödemesi, 2023 yılında ocak ayında tahakkuk eden MTV tutarına ek olarak yapılacak bir ödeme olarak belirlendi.





Yasa teklifi, şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olup, yakın zamanda yasalaşması planlanıyor. Kabul edilmesi durumunda, ilk taksit ödemesinin ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İkinci taksitin ise kasım ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu değişiklikle birlikte, yeni araç almayı düşünen bireyler, yıl sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ve ek vergiyi peşin olarak ödemek zorunda kalacaklar. Aksi takdirde, trafikten çekilme, hurdaya çıkarma ve yurtdışına çıkarma gibi işlemler gerçekleştirilemeyecek.

2023 yılı bütçesinde, Ek MTV'den elde edilmesi planlanan yaklaşık 38 milyar TL'lik bir gelir bulunuyor. Bu gelir genel bütçeye kaydedilecek ve il özel idareleri ile belediyelere vergi payı olarak aktarılmayacak.

Ayrıca, yıllık MTV'nin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Taşıt sahipleri, ocak ayında ilk taksiti ödedikten sonra temmuz ayının sonuna kadar ikinci taksiti ödemek zorundalar. MTV borçlarının ödenmesi için İnteraktif Vergi Dairesi veya Dijital Ödeme Noktası gibi online platformlar kullanılabiliyor. Plaka, TC Kimlik Numarası ve tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi gibi bilgilerle ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.

