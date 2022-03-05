Araç sahipleri dikkat! 7 Mart pazartesi günü akaryakıta yeni zam geliyor..

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı artan petrol fiyatları 115 doları geçerken bu yükseliş akaryakıt ürünlerine peş peşe zam olarak yansıdı. Son 3 günde 3 kez zam uygulaması yapılan benzi ve motorine 7 Mart Pazartesi günü yeniden artış yapılacağı konuşuluyor.

AKARYAKIT 20 TL'Yİ GEÇTİ!

En son benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam yapılmış ve yeni fiyatlar 5 Mart Cumartesi (bugün) gününden itibaren geçerli olacağı açıklanmıştı. Pazar günü için bir zam beklentisi olmayacağını belirten sektör temsilcileri Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 57 kuruş zam yapılacağını söylüyorlar.

Yapılan son zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları litre başına 20 TL’yi göreceği söyleniyor. Yeni zammın gelmesiyle birlikte ise tabelalardaki rakamların tarihe geçeceği ifade ediliyor.

Son iki gün içerisinde gelen zamlarla birlikte motorinin litresi 19 TL 85 kuruşa yükselirken benzinin litre fiyatı ise 18 TL 87 kuruşa çıkmıştı. Pazartesi günü beklenilen zam gerçekleşirse benzin tabelaları rakamları 20 TL olarak güncelleyeceğe benziyor.