Arabası olanlar dikkat! MTV'de yeni tarife belli oldu: En az bu kadar ödenecek

Yeni MTV tarifesine göre kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte detaylar...

Yeni MTV tarifesiyle ilgili olarak, arabası olan herkesi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi, MTV vergisini artırmayı öngörüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, 2023 yılında 1-3 yaş aralığındaki otomobil sahipleri en az 4 bin 240 TL, en yüksek ise 202 bin 304 TL MTV ödemek zorunda kalacak.

Yeni tarife, araçların motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılaşıyor. Örneğin, Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan için MTV tutarı 8 bin 870 TL'ye kadar çıkacakken, Renault Clio sahipleri 5 bin 90 TL ödeme yapacak. Yerli otomobil markası Togg için ise toplam MTV tutarı 12 bin 906 TL olacak.





Ayrıca, MTV ödemeleri değişiyor ve artık yılda iki taksit şeklinde yapılacak. Araç sahipleri Temmuz ayında senelik MTV ödemesini tamamlayacak, ardından Ağustos ve Kasım aylarında ilave MTV ödemelerini yapacaklar.

Bu yeni tarife, otomobillerin yanı sıra otobüs, panelvan, uçak, helikopter ve motosiklet gibi taşıtları da kapsayacak. Motosiklet sahipleri için de MTV tutarları belirlenmiş olup, 1-3 yaş aralığındaki motosiklet sahipleri en az 791 TL MTV ödeyecek.

MTV artış oranı ise 2023 için yüzde 122.9 olarak belirlenmiş olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak bu oranı yüzde 61.5'e düşürdü.

Özetle, yeni MTV tarifesiyle birlikte araç sahiplerinin vergi ödemeleri artacak ve farklı araç tipleri için farklı oranlar belirlenecek. Bu değişikliklerle birlikte birçok kişi 2023 yılında daha yüksek MTV ödemeleri yapmak durumunda kalacak.