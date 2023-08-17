Araba almak isteyenlerin aradığı liste! 800.000 TL altı sıfır araçlarda sadece bunlar kaldı

Son dönemde otomobil sektöründe yaşanan zorluklar, neredeyse 1 milyon liranın altında sıfır araç bulmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından, 800 bin lira altında bulunabilecek sıfır araçlar listesini paylaştı. İşte detaylar...

Yakın tarihlerde otomobil sektöründe ortaya çıkan sıkıntılar, 1 milyon liranın altındaki sıfır araçlara ulaşmayı neredeyse mümkün olmayacak hale getirdi. Bu durum, otomobil fiyatlarındaki artışın etkisini göstermekte. Gazeteci Emre Özpeynirci, durumu yansıtan bir paylaşımda bulunarak, 800 bin lira altında bulunabilecek sıfır araçlar listesini Twitter hesabında paylaştı.

Döviz kurlarının her geçen gün artış göstermesi, bununla birlikte ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına yaklaşması, sıfır araç piyasasındaki zorlukları daha da derinleştiriyor. Bu sorunlara ek olarak, sıfır araç temininde yaşanan sıkıntılar da siparişlerin en az 4 ayda teslim edilmesine neden oluyor.

EN UCUZ ARAÇLAR BELLİ OLDU





Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya platformundan 800 bin lira altında alınabilecek otomobillerin bir listesini paylaştı. Ancak bu paylaşımında "Tabii bulabilirseniz" notunu düşerek, araçların gerçekten bulunabilirliği konusunda da bir soru işareti bıraktı.

Özpeynirci'nin paylaştığı 800 bin lira altındaki otomobil listesi şu şekildedir:

Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump Manuel - 715.000 Lira

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Easy Manuel - 729.900 Lira

Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump AMT - 760.000 Lira

Kia Picanto 1.0L 67 bg AMT - 760.000 Lira

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Urban Manuel - 779.900 Lira

Fiat Egea HB 1.4 Fire 95 bg Street Manuel - 779.900 Lira

Otomobil piyasasındaki bu dinamikler, tüketicilerin araç tercihlerini ve satın alma süreçlerini büyük ölçüde etkilemektedir.