Araba almak isteyenler bir bir vazgeçiyor! Opel'in o modeline bir gecede 40 bin TL zam!

Son günlerde araba fiyatlarında görülen artış araba sahibi olmak isteyen vatandaşları arayışlara soktu. Vatandaşların genellikle tercih ettiği bütçe olarak belirlediği fiyat aralığında olan arabalar tercih ediliyor. Ama o araç markasında bütçe aralığında olacak fiyatlar uçuşa geçti. İşte detaylar…

Araba sahibi olmak artık bir lüks değil, zorunluluk haline geldi. İşe ve okula gidenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ama o marka otomobil şirketinden gelen zamlı fiyatlar nedeni ile araç almak isteyenlerin hayalleri suya düşecek gibi görünüyor. Detaylar haberimizde…







OPEL CROSSLAND'E 42 BİN TL ZAM GELDİ! İŞTE OPEL CROSSLAND YENİ FİYAT LİSTESİ!

Opel Crossland, ağustos ayında 42 bin TL zam aldı. Arka arkaya açıklanan bu yeni Opel Crossland fiyatlarını görenler inanamayacak. İşte Opel Crossland'in yeni fiyat listesi...

Otomotiv devi Opel, merakla beklenen Ağustos 2023 fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yeni açıklanan fiyat listesine göre Crossland, otomotiv alanında artan zamlı fiyatlardan etkilenen modeller arasında da dikkat çekiyor.

Opel Crossland, ağustos ayında 42 bin TL zam aldı.Arka arkaya açıklanan bu yeni Opel Crossland fiyatlarını görenler inanamayacak. İşte Opel Crossland'in yeni fiyat listesi...

Konuyla ilgili paylaşılan detaylara göre ağustos ayında yaptığı fiyat artışıyla sıfır otomobil sahibi olmak isteyenleri hüsrana uğratan Opel Crossland, kullanıcılarına stil ve çok yönlülük de sunuyor.

Ayrıca paylaşılan detaylara göre söz konusu modelin yeni tasarımı ve çok yönlü pratik özellikleri dikkat çekiyor.

OPEL CROSSLAND 100 KİLOMETREDE NE KADAR YAKAR?

Paylaşılan detaylara göre Opel Crossland'ın şehir içi yakıt tüketimi 5.70 lt/100km, şehir dışı yakıt tüketimi 4.10 lt/100km ve Ortalama tüketim 4.70 litre/100km olarak açıklandı.

Opel Crossland, ağustos ayında 42 bin TL zam aldı.Arka arkaya açıklanan bu yeni Opel Crossland fiyatlarını görenler inanamayacak. İşte Opel Crossland'in yeni fiyat listesi...

Temmuz ayında 1 milyon 62 bin 900 TL'ye satılan Opel Crossland, Ağustos'ta 1 milyon 104 bin 900 TL'ye satıldı.Yani söz konusu otomobil 42 bin TL arttı.

CROSSLAND 2 AĞUSTOS 2023 FİYAT LİSTESİ

MOTOR / ŞANZIMAN DONANIM TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM FİYATI

1.2 130 HP BENZİN

MT6 ESSENTIAL 1.104.900 TL

1.2 130 HP BENZİN ESSENTIAL 1.222.900 TL

ELEGANCE 1.309.900 TL

NOT: Bu haber 2 Ağustos 2023 saat 16:00'da yazıldı. Şu anda dolar kuru 27,07 lira, Euro 29.77 lira, altının gramı ise 1.716 lira değerindedir.