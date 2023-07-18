Ankara ve o illere TOKİ müjdesi verildi! Ucuz arsa satışları başlıyor: Elinde TL'si olan bu kampanyayı kaçırmasın

Ankara ve 27 ilde 504 parsel arsa Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) öncülüğünde ihale edilecek. Ayrıca gayrimenkuller KDV'den muaf tutulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan bir duyuruda, arsa alacaklara sevindirici bir haber verildi. . TOKİ, Ankara ve 27 ilde 504 parseli açık artırmaya çıkardı. Ayrıca satılık arsalar KDV'den muaftır. TOKİ KDV'den muaf arsaların detayları aşağıdaki gibidir:

İHALE HANGİ İLLERDE NE ZAMAN OLACAK?

TOKİ'nin düzenlediği 504 arsa ihaleleri iki gün sürecek. Seçilen bölgelerdeki satışlar şu şekilde olacaktır:

18 TEMMUZ 2023 SALI

Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van.

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA:

Ankara, Antalya, Uşak, Tokat.

Toki KDV'siz Temel Müzayede nerede yapılacak?

TOKİ'nin 28 ilde 504 parsel KDV'den muaf arsa ihalesi 18 Temmuz 2023'te İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Online müzayedelere de katılabilirsiniz. TOKİ'nin arsa ihale adresi:

İSTANBUL

TOKİ İSTANBUL HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU

KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL

18.07.2023 Salı

10:30

ANKARA

BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ

ÇANKAYA/ ANKARA

18.07.2023 Salı

10:30

Teminat nasıl yatırılır?

TOKİ arsa ihalelerine katılım için teminat ödenmesi gerekmektedir. Peki TOKİ'ye nasıl teminat yatırırım?Seans öncesi katılım garantisi olarak ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi: EMLAK YÖNETİM tarafından Halk Bankası A.Ş. Konferans günü Halkalı şubesi TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 numaralı hesaba veya salonda bulunan kasaya her uygun parsel için katılım depozitosu yatırmak zorundadırlar.