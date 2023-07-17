Altını olmayanı kuyumcuya koşturacak haber! Kuyumcular korkarak açıkladı: Tüm bildiklerinizi unutun

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, kamuoyu ve yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altının fiyatının yükselişinin süreceğini söyledi. Ekonomik verilerin pek iç açıcı olmaması nedeniyle altına olan talep durumunun arttığını anlatan Çakmakçı, gram fiyatının gelecekte 2 bin 400 gram seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.

Fikret Çakmakçı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kadar uzun süredir yüksek enflasyon ortamında altının düştüğünü söylemek yanlış olur. İnsanlar yatırım amaçlı altın almaya devam ediyor. İnsanlar altının fiyatını bizden daha iyi biliyor ve takip ediyor. 1700-1800 adım söylendi zaten. Biz de kanaatimizce kamuoyunu bilgilendirmek için bu rakamları kullandık. 1.700 lirada bir şey kalmadı, şimdi 1.660 lira oldu. Bundan sonra özellikle uluslararası piyasalarda başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankaları faiz artırımı yaparak Fed'in ons altın üzerindeki baskısına son vereceklerdir.





Yarından sonraki gün faiz kararları düşecek. Düştüğünde, altının ons fiyatı otomatik olarak yükselir. Önümüzdeki günlerde altın fiyatında bundan bahsetmemiz zor fakat 2300-2400 eşiklerini görmek kolay. Altın talebi düştüğü için sektörümüzün en önemli kısmı bu. Eskiden düğünlerde yarım kilo altını takas ederken şimdi grama düştük. Bunun nedeni satın alma gücünün azalmasıdır. Az önce de söylediğimiz gibi altın fiyatının, para birimlerinin fiyatının herhangi bir şekilde düşmesini beklemiyoruz çünkü geçmişte seçim baskısı devam etti. Seçim bittiğine göre artık baskı yok.

Dolar, euro ve altın otomatik olarak gerçek yerlerine döndü. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde piyasa haberleri olacak, iç piyasa haberlerine göre enflasyon yükselecek. Buy anlamda düşüş beklemiyoruz. Vatandaş, borçlu, insanlar alışveriş yapmak zorunda. Üstelik düğün mevsimi de geldi. Altın, düğün sezonunda satın alınır. Daha önce yarım kilo altın 100 grama düşürülmüştü. Bu da altında alım güçlerinin düştüğünü gösteriyor. İnsanlar altın almak için harcadıkları paraya üzülmesinler çünkü altın zaten değer kazanıyor ve onlara geri dönüyor.





Düğünden sonra gençlerin bir şekilde takdir ettikleri arabaları ve evleri oldu. Sonuçta ev eşyası fala da değil. . Altın her yönden parayı getirir, ekonomiyi getirir. Bu yatırımcılar ve balayı çiftleri için bir artıdır. Her iki durumda da doları veya avroyu asla önermedik. Bir ülkenin para birimi yatırım aracı olamaz. Sonra yabancılar bu açıklamayı yaptığında yabancılar üstündür diyorum. Gurbetçilerimiz dövizle çalışıyor, orada euro ve dolar kazanıyor. Döviz bir yatırım aracı olamaz. Yatırım araçları altın, gayrimenkul, arsa, işyeridir. Dolara yatırım aracı demedik. Hemşehrilerimize tavsiye etmiyoruz. Hep altın dedik.

Daha önceki açıklamalarımızda bugünlerde diyeceğimiz bir tane vardı. 3-4 ay öncesinde gram altın 200-1300 lira iken şimdi neredeyse 1700 seviyelerinde.. Hükümet yetkililerinin iddia ettiği kadar iyimser değil. Maliyet çok büyük. Alım gücü düştü, emeklilik durumu belli oldu, işçiler ve eşleri orta seviyedeydi. İyileştirmeler var, ancak ne kadar yeterli ve ne kadar eksik hala tartışılacak. Mevcut durumda bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum.

Dünya genelinde ekonomik kriz var. Yalnızca Türkiye olarak görülmemeli. Gelişen bir ülke olmamızdan dolayı daha fazla hissediyoruz. Ama dünyanın her yerinde bu kriz ortamı var. En büyük avantajlarımızdan biri de turizm gelirinin bizi takip etmesi. Sonuç olarak, tüccarlar krizi fazla hissetmiyorlar. Turizm sezonunun bitmesi, okulların açılmasının ardından kışa gelindiğinde çok daha zorlu bir dönem bizleri bekliyor. Umarım yanılıyoruzdur ama pek iç açıcı görünmüyor."