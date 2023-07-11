Altın ve dolara Fed kıskacı! Altın fiyatlarında o rakam bekleniyor

ABD'de enflasyon verileri, yatırımcılar için büyük önem taşıyan bir gündem maddesi haline geldi. Fed'in Haziran ayında faiz artırımlarına ara vermesinin ardından, enflasyon verileri Fed'in gelecekteki adımlarını belirlemede önemli bir rol oynayacak. Piyasalar, enflasyon verilerini yakından takip ediyor ve bu verilerin altın ve dolar fiyatları üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Beklentiler ve veriler, piyasaları etkileyebilecek potansiyele sahip. Ayrıntılar haberimizde...

Piyasalar, Mayıs ayında yaşanan bir artışı atladıktan sonra Temmuz toplantısında Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımlarına geri dönüşünü fiyatlamaya başlıyor. Ancak, yaklaşan enflasyon verileri, Fed'in mevcut sıkılaştırma politikasının devam edip etmeyeceği konusundaki tartışmayı açıkça artırıyor.







Son anket verileri, ABD ekonomisinin büyümeyi sürdürmek için hizmet sektörüne giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini ve enflasyonun tüketici ve finansal odaklı hizmetlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle Haziran ayı rakamları, S&P Global PMI verilerine göre, inatçı bir artış eğilimi göstereceğini işaret ediyor.

Bir diğer ankete göre, mal ve hizmetler için uygulanan ortalama fiyatlar, salgından önceki on yılda görülen ortalamanın oldukça üzerinde kalan artış oranının Haziran ayında yeniden keskin bir şekilde arttığını gösteriyor. Mallar için alınan fiyatlar büyük ölçüde değişmezken, hizmet fiyatları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Bu hafta Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verileri, piyasalar için önemli bir takip noktası olacak. Manşet enflasyonun Mayıs ayında %0,1'den Haziran ayında %0,3'e yükselmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun %0,4'ten %0,3'e düşmesi bekleniyor. S&P Global'e göre, çekirdek enflasyonun bu kadar katı kalması, Fed'in endişelerini artırabilir. Ancak, birkaç Fed Komite üyesinin planlanmış konuşmaları, politikanın gelecekteki yönü hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Dolar endeksi, geçen haftaki ABD istihdam verilerinin etkisiyle hala etkilenmekte. Veriler, son yılların en düşük artışını kaydettikten sonra yatırımcılar ABD faiz oranının ne kadar daha gerekeceğini yeniden hesaplamaya başladı. Bu durum, dolar endeksinin bugün 103 seviyesinin altında seyretmesine neden oldu.

Altın ise haftaya düşüşle başladı. Ons altın fiyatları, uluslararası piyasalarda 1.928 dolardan başlayarak 1.920 doların altına geriledi.

Piyasalar Fed'in faiz artırımına geri dönüşünü değerlendirirken, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler yakından izlenmeye devam ediyor. Bu faktörler altın ve dolar üzerinde etkili olmaya devam edecektir.