Altın fiyatlarında son müdahale başı yakacak! O tarihten önce altın toplayan kazanır

İSLAM MEMİŞ YORUMLADI: ALTINDA KOTA FİYATLARI ARTTIRIR





İslam Memiş son açıklamalarında altında kotanın fiyatlarda nasıl bir etkisi olduğunu söyledi.

Ünlü Analist İslam Memiş son dakika açıklaması yaptı. Yaptığı açıklama da bugün ki altına gelen kotayı değerlendirdi. Bakanlık tarafınca yayınlanan genelge üzerinde değerlendirme yapan Memiş, rafinerilerin basılı altın asgari 1 gram şeklinde üretime gireceğini ve şu değerlendirmelerde bulundu:

• Rafineriler basılı altın asgari 1 gram olarak üretilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nın yayınladığı genelgeye bakılarak, rafineriler basılı altını en az 0,5 gram yerine en az 1 gram olacak şekilde üretilebilecek.

KOTA GELİYOR

İşlenmemiş altın ithalatlarında kotanın gündem içerisinde olduğu açıklandı bugün. Yapılan açıklamayı İslam Memiş değerlendirdi ve şöyle konuştu:

• İşlenmemiş altın ithalatlarında kota gündemde. Söz edilen kotalar, Borsa İstanbul AŞ üyesi değerli madenler aracı kuruluşlarının gerçekleştirdiği işlenmemiş altın ithalatlarında geçerlilik sağlayacak. Tedbir içerisinde aracı kuruluşlar tarafında yapılan işlenmemiş altın ithalatı için geçtiğimiz yıllardaki ithalat miktarına dikkat ederek aylık kota miktarı belirlendi. Belirlenen bu kota, değerli madenler aracı kuruluşlarının yaptığı ithalat ve borsa işlemleri dikkate alınarak tahsis edilecek.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Bu gelişme sonrasında makas aralığını genişleteceğini ve fiyatlarda etkisi olacağını söyleyen Memiş, ‘ Bu gelişmeler talep ile birlikte işçilik farkının ve makas aralığının açılmasına sebep olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla fiyatlara da yansır. Karar verilirken talep ve görüş alınmadığı kanaatini meydana getirir.’ Değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları şu şekilde:

ALTIN/ONS 1.934,04

CUMHURİYET ALTINI 10.947

GRAM ALTIN 1.706,40

ÇEYREK ALTIN 2.745,07

ATA ALTIN 11.493,80