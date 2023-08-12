Altın fiyatlarında 20 gün sonra olay var! Bu seviyeyi görenin aklı başından gidecek

Kıymetli madenler ve para piyasası uzmanı olarak tanıdığımız Hatice Kolçak, yaptığı bir açıklamasında altın piyasasının geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, altın piyasasındaki trendlere dikkat çekti ve gram altın için dikkat çeken tahminleri paylaştı. Son dönemde gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcı ilgisini ise bu yöne doğru kayduırdı.

Yatırımcılar, "Altın fiyatı yükselir mi?" "Altının gramı ne kadar olur?" heyecanını yaşarken ve bu sorularına yanıt ararken bu dönemde altın fiyatının ivme kazanacağına ve alım fırsatlarını azaltacağına dair iddialar üzerinde durulması gereken önemli konular ortaya çıkmaya başladı.

EYLÜL AYINI GÖSTERDİ..

Altın piyasaı ile ilgili yaptığı yorumlarda dikkat çeken Hatice Kolçak, altın piyasasına ilişkin tahminleri hakkında konuştu. "Asıl hareket Eylül ayıdan sonra olacak" diyen uzman isim, "Bu açıklama altının gelecekteki fiyatını gösteriyorsa yatırımcılar tetikte olmalı. Uzmanlar altın ile döviz kuru arasında fark olduğunu söylüyor. Dolar prim yaptıkça altın fiyatındaki yükseliş daha belirgin hale geliyor. Bu nedenle doların Eylül ayındaki yükseliş eğilimi altının değeri için olumlu olabilir." dedi.





Hatice Kolçak'ın eylül ayından sonra altın fiyatlarının yükseleceğine ve alım fırsatlarının gerileyeceğine yönelik analizi yatırımcılar için düşündürücü bir durum oluşturdu. Ancak, yatırımları planlarken her zaman dikkatli olmak ve uzmanların yorumlarını tarafsız bir şekilde dikkate almak önemlidir. Göz ardı edilmemelidir.

Yatırım kararları, bireysel finansal koşullara ve risk limitlerine uygun olarak alınması gerekiyor. Altın gibi değerli varlıkların oynaklığını hesaba katarak çeşitli bir varlık sepeti oluşturmak ise mantıklı yaklaşım olabileceği değerlendiriliyor.

"Gram altın 2 bin 200 TL'ye ulaşacak"

Hatice Kolçak, yaptıüı değerlendirmede altının gram fiyatının 2023 sonunda 1.900-2.000 TL'ye, 2024'te ise 2.000-2.200 TL'ye ulaşabileceğini öne sürdü.