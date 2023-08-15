Almanya ve İngiltere Türk çalışanlara kapıları açtı! Bu meslekleri yapanlar Euro ile maaş alacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Almanya ve İngiltere'deki iş fırsatlarına odaklanan yeni bir işçi ve sağlık personeli alımı duyurdu. Almanya ve İngiltere'deki işverenler, çeşitli sektörlerde çalışacak personel arayışına girmiş durumda.

Almanya'da çalışmak isteyen adaylar için muhasebe uzmanı, kalite kontrol personeli, çelik yapı işleri mühendisi ve hemşire sağlık personeli pozisyonlarında fırsatlar sunuluyor. Bu pozisyonlar için belirli nitelikleri taşıyan adaylar, İŞKUR'un onaylı başvuruları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.





Muhasebe uzmanı pozisyonunda adaylardan, İngilizce İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi gibi alanlardan mezun olmaları ve genel muhasebe konusunda deneyim sahibi olmaları bekleniyor. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek, MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek ve diğer belirtilen yeteneklere sahip olmak da gereklilikler arasında bulunuyor.

Kalite kontrol personeli pozisyonunda ise, inşaat mühendisliği alanında lisans derecesi ve 5 yıl deneyim aranıyor. Adayların ayrıca Microsoft Office programlarına hakim olmaları ve iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekiyor.

Çelik yapı işleri mühendisi pozisyonunda ise makine mühendisliği mezunları tercih ediliyor. Ayrıca, saha deneyimi, iletişim ve planlama becerileri, İngilizce dil bilgisi de adaylardan isteniyor.

Almanya'da çalışacak hemşire sağlık personeli adaylarından ise, Berlin'de ikamet etmeleri bekleniyor. Hemşirelerin hastaların sağlık durumunu değerlendirebilme, bakım planlarını oluşturma ve tedavileri uygulama yeteneklerine sahip olmaları gerekiyor.

Bu fırsatlar, Almanya ve İngiltere'de çalışmak isteyen adaylar için önemli bir kapı açıyor. Başvurular, ilgili pozisyonlara uygun nitelikleri taşıyan adayların ilgili başvuru linklerini kullanarak gerçekleştirebileceği belirtiliyor.