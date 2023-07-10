Akaryakıta hem ÖTV hem KDV zammı geliyor! Depoları fulleyin: O sınırı aşacak

Bugün sürücüler için kötü bir gün oldu, çünkü son dakika haberine göre seçimlerden sonra dolar kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ayrıca, aktarılan son habere göre, akaryakıta hem ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) hem de KDV (Katma Değer Vergisi) zamı yapılacağı duyuruldu. Ayrıntılar haberimizde...

Bugün gelen son haberle birlikte akaryakıt fiyatlarına bir vergi artışı daha yapıldığı duyuruldu. Sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu şekilde dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına çifte bir vergi zammı geleceği belirtildi.

Meclis'e sunulan teklifin yasalaşması halinde, bir litre benzin için maktu ÖTV tutarı 2,9 lira olacak. KDV de eklenince benzinin litre başına yaklaşık olarak 43 kuruş zam alacak. Motorin için ise 37 kuruşluk bir zam söz konusu olacak. Oto gazın ÖTV'sinde de yüzde 14,82 oranında bir zam yapılması planlanıyor.



10 Temmuz tarihinden itibaren ise benzin ve motorinin litresinde 40 kuruşluk bir zam uygulanacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bir litre benzin için ödenen fiyat 26.14 lira olup, motorin için ise 24.80 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, LPG kullanıcıları için bir litre LPG'nin fiyatı ise 11.85 liradır. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise benzin fiyatı 26.19 lira, motorin fiyatı 24.86 lira ve LPG fiyatı 11.89 liradır. Ankara'da ise benzinin litresi 26.64 lira, motorin ise 25.31 lira olarak belirlenmiştir. LPG kullanıcıları için Ankara'da bir litre LPG'nin fiyatı 11.97 liradır. İzmir'de ise benzinin litresi 26.66 lira, motorin ise 25.42 lira ve LPG fiyatı ise 11.99 liradır. Bu fiyatlar bölge ve yakıt türüne göre değişiklik göstermektedir.



Bu vergi artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına daha da yüksek bir yük getirileceği ve vatandaşların yakıt masraflarının artacağı beklenmektedir. Dolar kurundaki dalgalanmalar ve artışlar zaten akaryakıt fiyatlarını etkilemekteyken, bu yeni vergi artışıyla birlikte durumun daha kötüye gidilebileceğinden korkuluyor.