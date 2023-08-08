Akaryakıt zamlarına tokat gibi kampanya! Bunu yapanlara zamlar işlemeyecek

Enerji alanında akaryakıt ve LPG fiyatlarına art arda zam yapılırken beklenmedik gelişmeler yaşandı. Banka, kampanya ile akaryakıt alıcılarını memnun etmeyi umuyor. Detaylar haberimizde..

Petrol Ofisi tarafından yapılan bir açıklamada, artan akaryakıt ve LPG fiyatlarının karşısında zor durumda kalan müşterilerine müjdeli bir bilgi paylaşıldı. Maximum, üyelere özel kampanyalar kapsamında akaryakıt alımlarında büyük avantajlar sağlıyor. Yeni kampanya hakkında daha fazla bilgiyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Son dönemde akaryakıt ve LPG fiyatlarında yaşanan artışlar dikkate alındığında enerji sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. Petrol Ofisi'nin yenilikçi puan sistemiyle LPG fiyatları düşürüldü. Piyasayı hayrete düşüren bu çığır açan gelişmenin incelikleri araştırabilirsiniz.

"110 TL'ye varan akaryakıt indirimleri sizi bekliyor"





Enerji sektörünün lider kuruluşu Petrol Ofisi, artan akaryakıt ve LPG maliyetlerine karşı müşterilerini teşvik edecek bir müjde verdi. Maximum üyelerine özel kampanyaların öncüsü olarak Maximum kredi kartıyla 350TL ve üzeri 4. akaryakıt alışverişine güzel bir avantaj hazırlandı.

Kampanyaya katılan kullanıcılar 110 TL'ye kadar MaxiPuan kazanabilirler. Bu puanlar LPG, benzin ve motorin alımı için kullanılabilir.

KAMPANYA DETAYLARI

Bu çığır açan kampanyaya katılmak kolaydır. 15 Ağustos 2023 tarihine kadar 350 TL ve üzerinde yapılan işlemlerden MaxiPuan toplayabilirsiniz. Temassız işlemler için Maximum Kart veya Benzin OffiPay Ödemeleri'nin PayPayPay özelliğini kullanarak toplam 110 TL MaxiPuan kazanma şansına sahipsiniz.

Bu özelliklere Maximum Mobile'ın Pazarama'sından erişilebilir. Katılımcılar, akaryakıt indirim kampanyalarına İşCep ya da Maximum Mobil uygulamaları üzerinden kolayca üye olabilirler. Geniş bir müşteri kitlesini kapsaması amaçlanan kampanya, Max kredi, banka ve maxipara kartlarını da içerecek şekilde genişletildi. Ancak kurumsal kartlar, banka kartları ile bedava kartlar ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değildir.

MaxiPuan kampanyası üzerinden kazanılan gelirler 17 Ağustos 2023'te belirlenen karttan anında tahsil edilecek ve 30 Eylül 2023'e kadar geçerli olacaktır.