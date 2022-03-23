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Akaryakıt Fiyatları Can Yakmaya Devam Ediyor: İşte 23 Mart Akaryakıt Fiyatları! 23 Mart Benzin, Motorin, LPG Ne Kadar Oldu?

Artan döviz kuru ile birlikte en fazla zamlanan olaylar arasında gelen akaryakıt fiyatları can yakmaya devam ediyor. İşte 23 mart akaryakıt fiyatları..

23 Mart 2022 Çarşamba 10:21
Akaryakıt Fiyatları Can Yakmaya Devam Ediyor: İşte 23 Mart Akaryakıt Fiyatları! 23 Mart Benzin, Motorin, LPG Ne Kadar Oldu?
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Artan döviz kuru ile birlikte en fazla zamlanan olaylar arasında gelen akaryakıt fiyatları can yakmaya devam ediyor. İşte 23 mart akaryakıt fiyatları.. Benzin, motorin ve LPG bugün itibari ile ne kadar oldu? Artık sık sık gelen akaryakıt zamları sonrasında insanlar sıkıntılı günler geçiriyor. Peki 23 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Birkaç ay önce Türkiye'de patlak veren enflasyon sonrasında tüm ürünlerin fiyatları yukarı doğru yükselişte devam ederken insanların alım güçleri ise günden güne erimeye devam ediyor. 23 Mart itibari ile pompaya yansıyan zamlar sonrasında insanların canı yanmaya devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

23 MART LPG NE KADAR?

Benzin ve motorine göre son aylarda en az zamlanan LPG'li araçlarda litresi 11TL üzerinden satışı sağlanıyor. Kısa süre içerisinde LPG'nin de litresinin 15TL'e gelmesi bekleniyor.

23 MART MOTORİN NE KADAR? 

Türkiye'de en fazla kullanılan araçlar arasında yer alan dizel (motorin) araçlı araba yakıtları ne kadar oldu? 23 Mart motorin güncel fiyatı İstanbul'da bugün 20,65TL'den 22,23TL'e , Ankara'da ise 20,73'den 22,31TL'e yükseldi. İzmir ile Ankara fiyatları bu sayede eşitlendi. 

23 MART BENZİN NE KADAR?

Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 TL'den 19,79 TL'e , Ankara'da 18,20 TL'den 19,88 TL'e, İzmir'de 18,22 TL'den 19,9 TL'e çıktı.

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