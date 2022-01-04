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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vatandaşlar için yaptığı yardımlar n£elerdir?

Ekonomik yetersizlik sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sağlanan yardımlar yapılıyor. Peki sağlanan bu yardımlar kimler için veriliyor. Kimler faydalanabilir? Konuyla ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Ocak 2022 Salı 00:26
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vatandaşlar için yaptığı yardımlar n£elerdir?
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Yardıma muhtaç, ekonomik yönden zayıf olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardımı yapılıyor. Bu yardımlar pekçok çeşide ayrılıyor ve kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli koşulu sağlayan kişilere veriyor. Bu yardımı alan kişiler arasında öğrenciler, yaşlılar, emekliler, engeli bulunanlar gibi geniş alana sahip tüm yardıma muhtaç kişilerden oluşuyor. 

Yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların bizzat kendileri başvuruda bulunmalırı gerekiyor. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla sağlanan bu yardımların içeriğinde bulunan Aile yardımları nelerdir. Bu kapsamda hangi tür yardımlar yapılıyor. Detaylar şu şekilde: 

- Ekonomik durumu iyi olmayan aileler için maddi yardım yanında barınma, gıda, yakacak ve öksüz, yetim yardımları yapılıyor. 

-Engelli ve yaşlı yardımları: 

-Çocuğu olanlar için çocuk yardımı

-Öğrenci yardımları 

-Asker ailelerine yapılan yardım

-Eşi vefat eden kadınlara yapılan yardım 

 


Son Güncelleme: 04.01.2022 00:26
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