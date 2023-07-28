Acil nakit ihtiyacına bal gibi çözüm! 0 faizle 15.000 TL kredi herkesi sevindirecek

Acil nakit ihtiyacına bal gibi çözüm! 0 faizle 15.000 TL kredi herkesi sevindirecek

Akbank tarafından yapılan açıklamada faizsiz 15 bin TL nakit avans kampanyasının başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi.

Akbank, faizsiz 15 bin TL nakit avans kampanyasının başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Artık daha uzun bir süre boyunca başvuru yapmak mümkün olacak. Akbank, müşterilerine özel olarak sunulan faizsiz 15 bin TL nakit avans kampanyasının başvuru süresini 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu. Bu kampanya ile ilk defa Akbank müşterisi olacak vatandaşlar, 15 bin TL'ye kadar olan ihtiyaçları için faizsiz kredi imkanından faydalanabilecekler. İşte detaylar...

Akbank

AKBANK'TAN 15 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Bankanın yayınladığı son dakika açıklamasında, mobil uygulama üzerinden Akbanklı olanlara özel faizsiz nakit avansın sunulacağı belirtildi. Başvuru süresinin önceden 31 Temmuz olarak belirlendiği ancak şimdi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi verildi. Bu şekilde müşteriler daha uzun bir süre boyunca başvurularını yapma şansına sahip olacaklar. İşte diğer ayrıntılar...

para

15 bin TL'lik faizsiz nakit avansın kullanımı oldukça kolay olacak. 6 ay vadeli olarak sunulan bu krediyi kullananlar, aylık 2 bin 500 TL ödeme yapacaklar. Bu ödeme planıyla 6 ayın sonunda toplamda 15 bin lirayı geri ödemiş olacaklar.

Akbank, müşterilerini bu avantajlı kampanya ile daha fazla desteklemeyi hedefliyor. "Hemen mobilden Akbanklı ol, kredi kartına başvur. 15.000 TL'ye varan %0 Faizli Taksitli Avansını 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullan" şeklindeki çağrı ile kampanyanın detaylarına dikkat çekiliyor.

Bu faizsiz kredi fırsatıyla, ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaya başvurarak kolay ve avantajlı bir şekilde kredi alabilecekler. Kampanya, Akbank müşterilerine finansal destek sağlayarak ekonomik açıdan rahatlamalarını amaçlıyor.

Sonuç olarak, Akbank tarafından sunulan faizsiz 15 bin TL nakit avans kampanyasının başvuru süresinin 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldığı, 6 ay vadeli bu kredinin müşterilere kolaylık ve avantaj sağladığı vurgulanıyor. Bu fırsatla, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları ve finansal durumlarını iyileştirmeleri hedefleniyor.

Ekonomi
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