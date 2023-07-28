A101'in bu indirimleri sadece 2 günlük! Kapanmadan yetişen o ürünü 39 TL'ye evine götürecek

Market fiyatları giderek artarken zincir marketlerin kampanyalı fiyatları çok dikkat çekiyor. A101 haftalık aktüel ürünlerini yayımladı! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde raf fiyatlarına günden güne zam gelmeye devam ediyor. Vatandaş avantajlı şekilde alışveriş yapabilmek için marketlerin aktüel ürünlerini araştırıyor. A101 birçok üründe indirim yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Her hafta aktüel ürünlerini müşterileriyle paylaşan A101 Marketler bu hafta da birçok farklı kategoride indirimini paylaştı. A101 Marketlerde 28 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr fiyatı: 109,90 lira

-Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr fiyatı: 87,90 lira

-Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr fiyatı: 10,90 lira

-Öncü Pul Biber 500 gr fiyatı: 63,95 lira

-Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre fiyatı: 14,90 lira

-Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gr fiyatı: 63 lira

-Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr fiyatı: 27,50 lira

-Yörüksüt Yoğurt 2 Kg fiyatı: 44,50 lira

-Eker Yoğurt 2 Kg fiyatı: 47 lira

-Kebir Yoğurt 1,5 Kg fiyatı: 39 lira

-Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre fiyatı: 66,50 lira

-Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml fiyatı: 27,50 lira

-Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg fiyatı: 27,50 lira

-Dalan Sultan Hamamı Güzellik Sabunu Çeşitleri fiyatı: 27,50 lira

-Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr fiyatı: 39,50 lira

-Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi fiyatı: 19,50 lira

-Ülker Taç Tuzlu Kraker 3x76 gr fiyatı: 14,25 lira

-Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg fiyatı: 55 lira

-Ülker Çilekli Çokomel 3x12 gr fiyatı: 4,25 lira

-Ülker Albeni Kurabiyem 170 gr fiyatı: 18,90 lira

-O'lala Frambuazlı Sufle Kek 70 gr fiyatı: 9,50 lira

-Ülker Mini All Star İkramlık 91 gr fiyatı: 13,50 lira

-Ülker Metro Big Bar Çikolata 45 gr fiyatı: 5,50 lira

-Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 25 gr fiyatı: 2,95 lira

-Ülker Çokomilk Çikolata Kaplı Nuga Bar fiyatı: 24 gr 2,50 lira

-Ülker Sütlü Çikolata 32 gr fiyatı: 6,50 lira

-Fairy Platinum Sıvı Bulaşık Deterjjanı 1,5 Litre fiyatı: 57,90 lira

-Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr fiyatı: 59,90 lira