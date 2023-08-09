65 yaşından büyük herkes başvurabilir! İki şartı sağlayanlar 2.349 TL maaşa bağlanacak

65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Yeni Düzenleme: 2.348 TL Aylık Maaş Süreci Başladı!

Hükümet tarafından gerçekleştirilen önemli bir adım ile Türkiye'de 65 yaş üstü T.C. vatandaşları için maaş ödemeleri sevindirici bir şekilde hayata geçirildi. Yaşlı vatandaşların mağduriyetini azaltmayı hedefleyen bu düzenleme ile her ay 2.348 TL'lik aylık maaş ödemeleri sağlanacak.

Yapılan yeni uygulamaya göre, 65 yaş üstü milyonlarca vatandaş, 12 ay boyunca PTT aracılığıyla aylık maaşlarını alabilecekler. Bu karar, yaşlı vatandaşların ekonomik koşullarını desteklemeyi amaçlarken aynı zamanda toplumsal refahın artırılmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu düzenleme ile yaşlı vatandaşlar, daha güvenceli bir yaşam sürdürebilecekler ve ekonomik ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecekler. 2.348 TL'lik aylık maaş, yaşlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu önemli gelişme, 65 yaş üstü vatandaşların yaşamlarını daha iyi ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olacak.





65 Yaş Aylıklarına Sevindirici Artış: 1.997 TL'den 2.348 TL'ye Yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, Türkiye'deki yaşlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 65 yaş aylıklarına önemli bir artış yapıldı. Asgari ücret zammının yanı sıra memur maaş katsayısındaki düzenlemelerin etkisiyle 65 yaş aylığı miktarı yükseltildi ve vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde cevap verilmesi hedeflendi.

Yapılan düzenleme sonucunda, 65 yaş aylığı miktarı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte yaşlı vatandaşlar, daha iyi bir maddi destek elde edebilecekler ve günlük yaşam ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu adımı, yaşlı vatandaşların ekonomik refahını artırmayı amaçlıyor.

Artışla ilgili yapılan açıklamada, yaşlı vatandaşların toplumun değerli bir parçası olduğu vurgulandı ve onların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarının hedeflendiği belirtildi. Bu adım, yaşlı vatandaşların yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

65 Yaş Aylığı Başvurusu İçin Gereken Şartlar Belli Oldu!

Türkiye'de yaşlı vatandaşların ekonomik refahını artırmak ve sosyal yardım sağlamak amacıyla yapılan yeni düzenleme kapsamında, 65 yaş aylığına başvuru yapacak vatandaşların yerine getirmesi gereken şartlar açıklandı. Bu şartlar, yaşlı vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmelerini sağlamak için belirlendi.

65 yaş aylığı alabilmek için başvuru yapacak bireylerin şu koşulları sağlamaları gerekiyor:

- Başvuru yapan bireyin 65 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

- Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) herhangi bir gelir veya aylık almamış olmalıdır.

- Başvuru yapan kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemesi yapmamış olmalıdır.

- 2022 sayılı Kanun'da belirtilen muhtaçlık sınırı altında bir gelire sahip olmalı ve bu durumu Valilikler veya Kaymakamlıklar tarafından tespit edilmelidir.

Bu kriterleri karşılayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 2.348 TL'lik yaşlılık aylığına başvuruda bulunabilir ve düzenli olarak aylık ödemelerini almaya hak kazanabilirler. Bu adım, toplumun yaşlı kesimine yönelik önemli bir sosyal yardım uygulaması olarak dikkat çekiyor ve yaşlı vatandaşların ekonomik anlamda daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.