5 TL, 10 TL tarihe karışıyor! 500 TL'lik yeni banknotları gören gözlerine inanamıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan açıklama geldi. 2023 ve gelecekteki 2 yıl içerisinde enflasyonu açıklayan TCMB başkanı Erkan, toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Enflasyon Rakamları Nasıl Olacak?

TCMB Başkanı Erkan enflasyon beklentisiyle ilgili, ‘’Temel amacımız fiyat istikrarı olacak. Enflasyonu kalıcı düşürmek için ise parasal sıkılaştırma sürecine başladık bile. Belirgin iyileşme enflasyonda sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı güçlendireceğiz. Faiz artışının yanında seçici kredi ve miktar sıkılaştırma kararlarını da aldık.’’ Şeklinde açıklama yaptı.

2024 yılına girdiğimiz andan itibaren enflasyon beklentisinin:

• 2023 enflasyon hedefi %58

• 2024 enflasyon hedefi %33

• 2025 enflasyon hedefi %15

500 TL’lik Banknot Basılacak Mı?

Enflasyondaki bu artış para birimlerini de her geçen an etkilemeye devam etmektedir. Her şeyin fiyatına gelen zamların yanında nakde ihtiyacı olan vatandaşlar çare arar oldu. Son dönemler de ortaya çıkmış olan 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların basılacağına dair olan iddialar da konuşulmaya başlanıldı. Bu konu hakkında Erkan; ‘’Daha yüksek banknotun üstünde henüz çalışmıyoruz. Sadece enflasyon mücadelesi içindeyiz ve hedefimizi değiştirmeyeceğiz.’’ Şeklinde açıklama yaptı.