3 kamu bankası güçlerini birleştirdi! Darda kalana 50.000 TL'ye kadar nakit ödeme

Emeklilere özel tüketici finansmanı güncellendi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceklerini açıkladı. Emekliler hemen kampanyanın detaylarını incelemeye başladı.

Kamu bankaları, ihtiyaç kredisi isteyen emekliler için özel geri ödeme planları hazırlayarak insanların kredilerini ödemekte zorlanmalarını önlemek için bir adım attılar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği bildirildi. Peki hangi bankalar ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? İşte detaylar..

HALKBANK

Emekliler İçin Tüketici Finansmanı

Maaş çeklerini bankamızdan çeken veya bankamıza gönderen emekli müşterilerimiz tüm nakit ihtiyaçlarına uygun geri ödeme seçenekleri ve cazip faiz oranları sunan ihtiyaç kredisi ürünümüzdür.

Tutarı ve Ödeme Koşulları

Kredi Ödemelerinizi;

Aylık eşit taksit,

Artan taksit,

Azalan taksit,

3 ayda bir eşit taksit,

Serbest ödeme şeklinde yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

Kredi tutarı: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 2,69

Tahsis ücreti: 287,5 TL

Taksit: 2.463,15 TL

Yıllık toplam maliyeti :51,7593 TL

Nasıl faydalanabilirim?

Maaşını bankamızdan alan veya maaşını bankamıza havale ettirmeyi taahhüt eden tüm ekeliler 'Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden yararlanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Halkbank Web Şube veya Halkbank'ın Mobil Şubesine giriş yaptıktan sonra hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca; Size en yakın olan Halkbank şubesine de ziyarette bulunabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan tüketici finansmanı!

36 aya varan vadelerle tüketici finansmanımız için şimdi başvurun. Düşük faiz oranları ve tercih edilen ödeme seçenekleri ile tüm kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve paranızı en hızlı şekilde alabiliriz.

Kredi Özellikleri

Tercih ettiğiniz ödeme seçenekleri ile esnek bir yapıdadır. 50.000 TL'ye kadar verilen kredide azami 36 ay vade, 50.001 TL ve üzerinde olan krediler için azami 24 ay vade 100.001 TL ve üzerind eolan krediler için de azami 12 ay vadeye sahiptir. Kişisel ve/veya mali teminatlar verilmektedir. Banka, bireysel krediler aracılığıyla müşterilerine hayat sigortası ürünleri* sunmaktadır.

*Hayat sigortası ürünleri ise Hayat ve Emeklilik A.Ş. nezninde sağlanmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredilerine şubelerden, Web sitesinden, Ziraat Mobil İnternet üzerinden ATM çağrı merkezinden başvurabilirsiniz.

VAKIFBANK

Tüm Vakıf Bank şubeleri, memur, özel sektör çalışanları ve emeklilere yönelik 36 aya varan vadelerle birlikte cazip faiz oranları, her ihtiyaca yönelik esnek ödeme seçenekleri ile ihtiyaç finansmanı kampanyaları gerçekleştirmektedir. Tüketici finansmanı kampanyasına cep telefonunuzdan da başvurabilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu göndermek için;

Arada boşluk bırakmak kaydıyla 5724'e KREDİ, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi (ttmmayyyy), aylık gelir ve SMS gönderebilirsiniz.

Örnek SMS Metni:

KREDI 11111111111 30012000 3000

Krediniz;

Aylık eşit taksit,

Artan taksit,

Azalan taksit,

3 ay ödemesiz dönem aylık eşit taksitle,

3 ayda bir olmak kaydıyla eşit taksit,

Son taksiti balon ödeme,

Değişken taksit şeklinde geri ödeyebilirsiniz.

Kredinin Özellikleri Tablosu:

Kredi Limit bilgileri: 3.000-70.000 TL

Vade Aralığı: 03-36 Ay

Faiz oranı (Aylık): yüzde 2.69'dan başlayan faiz oranı

Kredi Tahsis Ücreti: yüzde 0.5+BSMV

*Kredi kampanyası için aylık sözleşme faiz oranı yüzde 2,69'dan başlıyor. Faiz oranı, başvuran müşterinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna bağlıdır.