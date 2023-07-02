2023 vergi affı borç yapılandırması için son gün 3 Temmuz!

Kamu alacaklarının tahsili süreci yarın sona eriyor. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başta vergi daireleri ve vergi dairelerine ödenen borçlar olmak üzere birçok kurumun alacaklarını kapsayan "Belirli Alacaklar Birleştirme Kanunu"ndan yararlanma süresi yarın sona eriyor.

Yeniden yapılandırma sözleşmesi talep süresi 31 Mayıs günü, ilk taksitin ödeme süresiyse 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile söz konusu süre bir ay uzatılmıştır. Bu nedenle son başvuru tarihi 3 Temmuz (çünkü 30 Haziran Kurban Bayramı tatil gününe denk geliyor) ve ilk taksit için son tarih 31 Temmuz.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Yönetmelikte ayrıca, kurucu yönetmeliklerde yer almayan tüm vergiler, sigorta primleri, ulaşım, askerlik, nüfus, köprüler, otoyol geçiş ücretleri ve cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi borcu ve nafaka yükümlülükleri de yer alıyor.

SÜRE UZATIMI YOK





Kanuna göre bu süre uzatılamaz. Yasal olarak zorunlu olan borçlar ise peşin veya taksitli olarak ödenebilir. Yeni yönetmelik ilk kez 48 aylık bir süre belirleyecek. Bu kanun, önceki kanunlardan farklı olarak taksitli ödemeleri düzenlemekte ve aylık taksit ilkesini getirmektedir.

Cumhurbaşkanı'nın kararı sadece ilk taksit süresini uzatıyor ancak taksitle ödemek isteyenlerin birinci ve ikinci taksiti Temmuz ayında birlikte ödemesi gerekiyor.

BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

Kullanıcı kodu ve şifre, e-devlet şifresi veya gelir idaresi web adresi (www.gib.gov.tr ​​​​/ ivd.gib.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov) üzerinden anında kayıt. .tr). İnteraktif Vergi Dairesi'ne kayıt yaptırarak şahsen veya vergi dairesi veya diğer vergi daireleriyle posta yoluyla kayıt yaptırabilirsiniz.