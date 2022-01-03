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2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?

TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı enflasyon verileri sonrası ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği kira artış oranları da netleşti. Peki, 2022 yılı Ocak ayında kira artışı ne kadar oldu?

03 Ocak 2022 Pazartesi 17:04
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, emekli ve memur zammı gibi bir çok oranda belirleyici olurken aynı zamanda da kira artışlarında yapılacak zam oranlarını da etkiliyor. 

Açıklanan verilerde on iki aylık ortalamaların alınarak belirlenen kira artış oranları ise 2022 yılı Ocak ayı yüzde 19,60 olarak gerçekleşti.

2021 yılına ait enflasyon rakamlarının göz önüne alınarak Ocak 2022 kira artış hesaplamaları ise şöyle yapılacak:

Öneğin, 1000 TL konut kirası veren kiracı gelen yüzde 19,60 oranındaki zam ile birlikte kirasına 196 TL bir artış yapacak ve kirasını Ocak ayından itibaren 1196 TL şeklinde ödeyecek.


Son Güncelleme: 03.01.2022 17:04
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