1999 öncesi 2008 sonrası EYT tablosu değişti! Kadın erkek prim, yaş, gün tablosunda flaş detay

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni şart tablosu açıklandı. Bu tablo, 1999 öncesi, 2000 arası ve 2008 sonrası dönemleri kapsayacak şekilde güncellendi. Kadınlar ve erkekler için prim, yaş ve gün bilgileri belirlendi. İşte detaylar...





EYT İÇİN YENİ ŞART TABLOSU AÇIKLANDI

1999 öncesi SSK'lı sigortalılar için kısmi emeklilik fırsatı sunuluyor. Bunun için 3600 gün prim, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurma şartları bulunuyor. Bu şartları karşılayanlar belirlenen yaş koşullarına göre emekli olabiliyorlar. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına işaret ediyor.

EYT'liler için kısmi emeklilik fırsatı sunan bu şartlar, 1999 öncesi, 2000 arası ve 2008 sonrası dönemleri kapsıyor. Bu süreçlerde prim ödeme günü, sigortalılık süresi ve yaş şartları farklılık gösteriyor. İşte detaylar...





Bağ-Kur kapsamında ise kısmi emeklilik için 15 yıl yani 5400 gün prim yeterli oluyor. 1 Ekim 1999 tarihi de yaş şartının belirlenmesinde önemli bir noktayı oluşturuyor. 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan az bir süre kalan erkek sigortalılar ve 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan az bir süre kalan kadın sigortalılar, kısmi emekliliğe hak kazanıyor.

Eğer SSK'da olduğu gibi yaş indirimi uygulanırsa, 15 yılı dolduran kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek. Bu yeni düzenlemelerle birlikte EYT'lilerin emeklilik fırsatları daha netleşiyor, ancak gelecekteki yasal değişiklikler bu durumu etkileyebilir.

Bağ-Kur kapsamında kısmi emeklilik yaş şartları, 1999 öncesi ve sonrası için kadınlar ve erkekler için farklı olarak belirleniyor. Kadınlar için 1 Ekim 1999 tarihinden itibaren kalan süreye göre prim yılı ve yaş şartları belirleniyor. Örneğin, 2 yıldan az süre kalanlar için 15 yıl prim ve 50 yaş, 2 yıldan fazla 4 yıla kadar süre kalanlar için 15 yıl prim ve 51 yaş gibi. 1999 öncesi dönemde 15 yıl prim ve 60 yaş şartı da mevcut.

Erkekler için de aynı tarih itibariyle kalan süreye göre yaş ve prim yılı şartları belirleniyor. 2 yıldan az süre kalanlar için 15 yıl prim ve 55 yaş, 2 yıldan fazla 6 yıla kadar süre kalanlar için 15 yıl prim ve 56 yaş gibi. 1999 öncesi dönemde ise 15 yıl prim ve 62 yaş şartı uygulanıyor.

Bu şartlar, kısmi emeklilik hakkını kullanmak isteyen Bağ-Kur sigortalıları için geçerlidir. 1 Ekim 1999 tarihine göre yaş ve prim süresine göre belirlenen bu şartlar, emeklilik hakkını belirli bir yaşın altında kısmi olarak kullanmayı amaçlayanlara yol gösteriyor.

Emeklilik sistemi üzerindeki reformlar, özellikle prim eksikliği nedeniyle yaşlarına rağmen emekli olamayanları hedef alıyor. Bu durum, özellikle kısmi emeklilik için yaş şartını karşılayan ancak primini tamamlayamayan kesimi etkiliyor. Bu kesimde bulunan bireyler, 58-60 yaş arasında olmalarına rağmen prim eksikliği nedeniyle emekli olamıyorlar. Hem çalışma imkanlarının kısıtlılığı hem de borçlanma seçeneklerinin yetersizliği bu durumu daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle, bu bireyler, emekli olabilmek için bir defaya mahsus olmak üzere 3600 gün prim borçlanma imkanının getirilmesini talep ediyorlar.

Emeklilik sistemi içindeki bir diğer değişiklik ise Bağ-Kur'luları hedef alıyor. Özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik prim gün şartı, SSK'lı çalışanlarınkine eşitlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda, 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün sayısında indirim yapılması planlanıyor. Bu çalışmalarla 9000 gün prim gerekliliği 7200 güne düşürülerek emeklilik şartları daha ulaşılabilir hale getiriliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi de devam ediyor. Bu düzenleme ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartının kaldırılması öngörülüyor. Bağ-Kur'lu kadınlardan 20 tam yılı (7200 gün), erkeklerden ise 25 tam yılı (9000 gün) dolduranlar emekli olabilecek. Bu düzenleme ile EYT'lilerin emeklilik hakları daha erişilebilir hale gelecek ve cinsiyet ayrımı ortadan kalkacak.

Düzenlemenin uygulamasına gelince, 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanlarda emeklilik kurumu son 3.5 yıldaki çalışmaları esas alacak. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise daha fazla prim ödedikleri kurumun şartlarına göre emekli olabilecekler. Bu değişiklikle emeklilik sistemi daha adil bir yapıya kavuşturulmaya çalışılıyor ve prim ödeme koşulları daha esnek hale geliyor.