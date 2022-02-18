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100.000 TL ile yapılacak 5 iş!

İşsizlik gün geçtikçe artmaya başladı. Özellikle pandemi döneminde özel sektör bu konuda sıkıntıya girdi. Kendi işinin patronu olmak isteyenler, iş konusunda şahane fikirleri olup bu konuda ilerleyebileceğini düşünenlerin sermaye ile iş kurmak istemesi gündeme geliyor. İş bulamayan birçok vatandaş, kendi işini kurmak istiyor. İşte 100.000 TL sermaye ile kurabileceğiniz iş listesine hep birlikte göz atalım..

18 Şubat 2022 Cuma 16:13
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
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100.000 TL ile yapılabilecek birçok fikri var. Özellikle gençlerin ve yeni mezun olanların sıkça kendi işini yapmak için yeni iş fikirleri aradığı intenette en çok arananlar arasına giriyor. 

Listenin en başında;

Halı saha açmak,

Çiğköfteci açmak, 

Beyaz eşya bayiliği üstlenmek,

E-ticaret yapmak,

Giyim marka bayiliği üstlenmek.

Halı saha fikri; son yıllarda en çok tercih edilen aktivite alanları oldu. Futbol, tenis, basketbol veya voleybol konusunda bir saha açarak düşük maliyetle içini dizayn ederek bunu yapabilirsiniz. Gün boyu sahayı kullanacaklar randevu sırasıyla gelirler ve kiralarlar. Her ay düzenli bir gelir elde edilir. Özellikle halı saha konumu, iç ve dış dizaynı aynı zamanda soyunma kabinleri veya yapılabilirse duş alma yeri, kişisel eşyalar için kişiye özel dolapla cazip hale getirerek müşteri çekebilirsiniz.

Çiğkötfeci açmak; istediğiniz bir markanın bayiliği için başvuru yaparak, dükkanınızı açabilirsiniz. Son yıllarda popüler hale gelmesiyle birlikte hemen herkesin sofrasına aldığı oluyor. En çok sevilen aparatifler arasında yer alır. Dışarıda acıkınca veya sofranın yanına mez olarak düşünülüp herkesin tercih edeceği bir yiyecek türüdür. Bu yüzden marka bayiliği alarak ya da hünerinize güvenerek yapıp satabileceğiniz çiğköfteci size iyi bir kazanç getirebilir. 

Beyaz eşya bayiliği; güvendiğiniz bir güzergahta açacağınız beyaz eşya bayiliği size avantajlı olarak dönüş olacaktır. 

E-ticaret; teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık çoğu insan siparişini online veriyor. Mağazaya gidip gezmiyor. Pandemi dönemiyle birlikte bu ortaya daha çok çıktı. Evden intenet üzerinden almak istediklerinizi belki e-ticaret yöntemiyle daha hesaplı hale getirerek alabilirsiniz. Bu yüzden bu da karlı bir iştir. 

Giyim bayiliği; en çok alışveriş yapılanlardan biri de tekstil sektörüdür. Bu konuda markanıza veya ürünlerinize güveniyorsanız bir butik ya da giyim markasının bayiliğini alarak işe adım atabilirsiniz. Giyim sektörünün her zaman gideri vardır. Özellikle ürünleriniz kaliteli ve göz kamaştırıcı ise tercih edilirsiniz. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda yer açarsanız, kitlenin ulaşması daha kolaydır. 



Son Güncelleme: 18.02.2022 16:13
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Anahtar Kelimeler:
Sermaye100.000 TL
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