Yüz yüze eğitimde sosyal etkinlikler tekrar başlatılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında salgında dolayı okullarda ara verilen sosyal etkinlikler hakkında yeni bir karar aldı. Alınan kararda ise sosyal etkinliklerin belirlenmiş kural ve esaslara göre yeniden yapılabileceği bildirildi.

Pandemi süreci içerisinde ara verilme kararı alınan sosyal etkinlik programlarının salgının seyrinin kontrol altında tutulması çerçevesinde belirlenmiş olan kurallara uygun bir biçimde düzenlene tedbirlerle birlikte tekrar başlatılacak. Buna göre MEB'e bağlı resmi ve özel okullar ile birlikte tüm kuramlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm sosyal etkinlikler tekrar yapılacak.