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Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!

Uzun süredir devam eden kısıtlamalardan sonra okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Şu anda online olarak devam eden eğitimin ne zaman yüz yüze olacağı ile ilgili sorular sorulmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaparak tüm soruların cevabını verdi. Yüz yüze eğitim kararı MEB'ten geldi.. Tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır..

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:05
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
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Yüz yüze eğitim kararı verildi! MEB açıkladı..

Biten yasaklardan sonra okulların açılıp açılmayacağı tartışma konusu oldu. MEB yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Online olarak 1 Haziran tarihine kadar süreceği belirtilen okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Selçuk ; ‘Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması koşuluyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.1 Haziran  gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından   paylaşılacaktır’ söylemlerinde bulundu.


Son Güncelleme: 17.01.2022 11:05
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Anahtar Kelimeler:
MebZiya Selçuk
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