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YKS'ye girecek olanlar dikkat! Başvuru için bugün son gün..

ÖSYM'den yapılan bir son dakika açıklamasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru yapmak isteyen adayların bugün 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirildi.

07 Mart 2022 Pazartesi 11:32
YKS'ye girecek olanlar dikkat! Başvuru için bugün son gün..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için bugün son gün..

YKS'ye girmek isteyen adayların bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM sitesine giriş yaparak veya ÖSYM'nin mobil hizmeti üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Adaylar kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresiyle birlikte ÖSYM’nin intenet sitesi içerisindeki "e-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğine tıklayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Sisteme kaydını yapan adaylar bu işlemin hemen ardından aynı sistemde yer alkan "Yeni Başvuru Yap" seçeneğini kullanarak işlemlerini tamamlayabilirler.



Son Güncelleme: 07.03.2022 11:32
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