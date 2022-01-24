Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki üniversitelerde sınavlar 2 gün ertelendi!

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul'da da etkisini artırarak devam ederken kar yağışlarının özellikle yüksek kesimlerde şiddetini artırmaya başladığı bildirildi. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre İstanbul'da kar yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken üniversitelerde eğitim ve sınavlarla ilgili çok önemli bir karar alındı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında dolayı üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verilirken alınan karar ile ilgili açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı. Vali Yerlikaya, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kent genelinde yoğun kar yağışlarından dolayı üniversite rektörleri ile yapılan değerlendirmeler sonrası, İstanbul’da bulunan tüm üniversitelerde eğitime ile sınavlara 2 gün boyunca ara verilmesine karar verildiğini bildirdi. Alınan karar gereği üniversitelerde 24 Ocak ile 25 Ocak tarihlerinde eğitim ve sınav gerçekleştirilemeyecek.