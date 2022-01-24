İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki üniversitelerde sınavlar 2 gün ertelendi!

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul'da eğitim ile ilgili önemli bir karar alındı. Alınan kararda İstanbul'daki üniversitelerde sınavların yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün süreli ertelendiği bildirildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:24
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki üniversitelerde sınavlar 2 gün ertelendi!
Takip Et:

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul'da da etkisini artırarak devam ederken kar yağışlarının özellikle yüksek kesimlerde şiddetini artırmaya başladığı bildirildi. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre İstanbul'da kar yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken üniversitelerde eğitim ve sınavlarla ilgili çok önemli bir karar alındı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında dolayı üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verilirken alınan karar ile ilgili açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı. Vali Yerlikaya, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kent genelinde yoğun kar yağışlarından dolayı üniversite rektörleri ile yapılan değerlendirmeler sonrası, İstanbul’da bulunan tüm üniversitelerde eğitime ile sınavlara 2 gün boyunca ara verilmesine karar verildiğini bildirdi. Alınan karar gereği üniversitelerde 24 Ocak ile 25 Ocak tarihlerinde eğitim ve sınav gerçekleştirilemeyecek.


Son Güncelleme: 24.01.2022 14:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulÜniversiteKar YağışıSınav Erteleme KararıAli Yerkilaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
KOSGEB Bölüm 1 Sınav soru ve cevaplarına nereden ulaşabilirim?
KOSGEB Bölüm 1 Sınav soru ve cevaplarına nereden ulaşabilirim?
Öğrenciler karnelerine dijital ortamdan ulaşabilecek
Öğrenciler karnelerine dijital ortamdan ulaşabilecek
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
25 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Ocak Salı at yarışı programı
Kusursuz dizisi nerede çekilecek?
TJK 24 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açma şartları neler?
Kadınlarda emeklilik prim günü nasıl hesaplanır? Emeklilik prim günü hesaplama
Navillera dizi konusu nedir? Navillera dizi incelemesi
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Sanalüstü filminin konusu ve incelemesi
KOSGEB'den Mobilyaya Destek İşte Nace Kodları
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Modern Love dizi konusu ve yorumu
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
Hangi bankalar emekli maaşına promosyon veriyor? 2021 Bankaların emekli maaşı promosyon miktarı
Emeklilere bankalardan müjdeli haber! Kimlik kartı ile başvuru yapan emeklilere 25.000 TL kredi verilecek!
Ziraat Bankası'ndan emekli kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası emekli kredisi şartları
Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
Hobi bahçesi yapma şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.