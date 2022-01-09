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Üniversiteler final sınavı kararını verdi! Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?

Final sınavları dönemine giren üniversiteler, Omicron varyantının neden olduğu vaka artışları nedeniyle sınavların yüz yüze mi yapılacağı konusunu merak ediyordu. Üniversite rektörlükleri ise konuyla ilgili değerlendirmeleri yaparak final sınavları hakkında alınan yeni kararlarını duyurdu.

09 Ocak 2022 Pazar 12:33
Üniversiteler final sınavı kararını verdi! Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?
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YÖK, üniversitelerde sınavların uzaktan veya yüz yüze yapılmasında konusunda kararı üniversitelere bırakmıştı. Yapılan değerlendirmeler sonunda ise bazı okullar final sınavı hakkında aldıkları yeni kararları öğrencilerine duyuru yoluyla ilettiler.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ)

İTÜ'de yapılan değerlendirmeler sonrası hibrit eğitime geçilme kararı alındı. 2021-2022 eğitim öğretin sürecinin güz yarıyılı sonuna kadar hibrit eğitim yöntemi uygulanacak ve öğretim elemanları dersleri sınıfta anlatacaklar. Öğrenciler ise dersleri ister sınıfta isterlerse de uzaktan katılım sağlayacaklar. İTÜ'de yarıyıl sonu sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına karar verildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde ise dönem sonu için yapılacak olan sınavların yapılma biçimi ders hocasının kararına bırakıldı. Rektörlük, bunula ilgili zorunlu bir uygulama sunmadığını eğitimi veren akademisyenin kararı doğrultusunda sınavların istenirse yüze veya çevrimiçi yapılabileceği bildirildi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Hacettepe Üniversitesi'nde artan vaka sayılarına karşı öğrencilerin tepkileri devam ederken üniversite yönetiminden yapılan bir açıklamada öğrenciler ve personellerde vaka sayıları ile temaslı sayılarında değişkenlik görüldüğü ve bu nedenle koronavirüs tedbirlerinin uygulanarak final sınavlarının yüz yüze yapılacağı kaydedildi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi tarafından alınan final sınavı kararında ise 10 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasında yapılması kararlaştırılan final sınavlarının çevrimiçi olarak düzenleneceğini açıkladı.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi rektörlüğü ise seyreltilmiş olarak ayarlanan sınıflarda final sınavların yüze yüze yapılmasına karar verildiğini bildirdi. 


Son Güncelleme: 09.01.2022 12:33
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