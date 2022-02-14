Üniversitede çocuğu olan ailelere aylık maaş fırsatı

Çocuğu Üniversite’de okuyan aileler için aylık maaş başvurusu nedir?

Kreş, ilkokul, lise derken üniversite okuyan çocuğu olan ailelere Devlet Sed, burs ve kredi yardımlarında bulunmaktadır. Ailelerin zorlanmaması için KYK, vakıf ve denekler eğitim ve öğretim destekleri sunmaktadır.

E-Devlet SED Parası nedir?

T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Ekonomik Destek Başvurusu ile SED yardım ödeneğinden faydalanılabiliyor. Çalışma, e-devlet hizmet kapısı üzerinden destekleniyor.

E-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak için:

Sisteme kimlik no ve şifre ile girilir.

Arama çubuğunda SED aratılır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama seçeneği mevcut sorgulama içindir. Yeni başvuru için ise Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu seçeneği seçilir.

Açılan linke tıklanır ve bilgilendirme metni okunur.

İzin belgesine onay verilir.

Bilgiler kontrol edilir.

Başvuru için gereken bilgiler doldurulur.

SED başvurusu gerçekleşmiş olur.

Üniversite okuyanlara Devlet tarafından destek

Çocukların eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan aileler, çocukların eğitimini yarıda kesebilmektedir. Bu durumu engellemek için devlet fakir ailelere yardımda bulunmaktadır.

Üniversitede çocuğu olanlara aylık maaş

Okuma oranını arttırmak ve eğitimi desteklemek için devlet öğrencilere maddi yardım sağlamaktadır.

Üniversitede kaydı olan öğrencilere burs verilmektedir. Burs alınabilmesi için öğrencilerin başarı durumu ve ailelerin maddi durumu önemlidir. Yardım öğrencilerin dışında ailelere de yapılmaktadır. Ailelere her ay 821 TL civarında yardımda bulunulur.

Okuyan çocuklara devlet tarafından yardım

Öğrencilerin okula devam etmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmesi için devlet tarafından birçok destek sağlanmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir proje düzenleyerek okul çağındaki çocuklara maddi yardımda bulunmaktadır. Yapılan yardımlar şunlardır:

Okul öncesi eğitimi için 620,34 TL devlet desteği

İlköğretimde öğrencisi olan ailelere 930,05 TL yardım

Ortaöğretimde öğrenci olan kişilere 992,54 TL destek

Yükseköğretimde öğrencisi olan ailelere 1.116,60 TL destek

SED yardım miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Üniversite öğrencisi için yapılan yardım

Maddi zorluk yaşayan ve üniversite çağında olan çocuklara maddi yardım sağlanmaktadır. Yardım her ay yapılır. Başvurmak için:

Bulunduğunuz il ya da ilçe müdürlüklerine gitmelisiniz.

Bakanlığa doğrudan başvurmak mümkündür.

Cimer’e başvuruda bulunulabilir.

Dilekçe ile başvurulabilir.

Başvuran ailelerin maddi durumu hakkında sosyal çevreden bilgi alınır.

Başvuran aileler nasıl değerlendirilir?

Başvuruda bulunan aileler incelendikten sonra uygun görülürse başvuru onaylanır. Değerlendirme işlemi aşağıdaki kriterlere bakılarak yapılır:

Aile bireylerinin sağlık durumu incelenir

Gelir durumuna bakılır

Eğitim için yapılan harcamalara bakılır

Ailenin tüm giderleri değerlendirilir

Yaşanılan bölgenin şartları incelenir

Devletten alınan diğer destekler incelenir

Maddi zorluk yaşayan ailelere destek

Yoksul aileler için devlet tarafından gıda, giyim, sağlık, barınma, eğitim gibi alanlarda destek verilmektedir. Çalışacak durumda olan bireyler İş-Kur’a kayıt olarak iş imkânı kazanabilir. Çalışacak durumu olmayan aileler belediye ve kaymakamlıklara yardım talebinde bulunabilir. Çocuğu okuyan ailelere de destekler verilmektedir.

Belirlenen şartlara uyuyorsanız istenen evraklar ile birlikte yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.