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Üniversite öğrencileri sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilir?

Üniversite sınavına girerek eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerini merak ediyorlar. Öğrenciler, Üniversite öğrencileri sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilir? sorularını araştırıyor.

06 Şubat 2022 Pazar 04:07
Üniversite öğrencileri sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilir?
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Üniversite öğrencilerinin sağlık güvenceleri ile ilgili merakları devam ederken 18 yaşını dolduran öğrencilerin anne ve babalarının üzerinden düşmeden ne gibi işlemler yapabileceği merak edilenler arasında yerini aldı.

Üniversite öğrencileri sigortalı mı?

Üniversite öğrencilerine herhangi bir sağlık sigortası uygulaması yapılmamaktadır. Öğrenci 18 yaşını geçtikten sonra anne ve babasının sahip olduğu sağlık sigortası ile devam etmektedir.

Üniversite öğrencileri babalarının sigortasından kaç yaşına kadar yararlanabilir?

Üniversite öğrencileri;

  • 25 yaşını tamamladığı tarihe kadar anne veya babasından sağlık hizmeti alabilmekte. Eğer anne veya babanın sigortası aktifse sistem öğrencilik bilgisini de otomatik çekmekte ve öğrenci anne veya babası üzerinden öğrenim süresi boyunca sigortadan yararlanabilmekte. Otomatik olarak açmadıysa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak sigortayı başlatmanız gerekmekte.
  • Üniversitede öğrenim görenlerin mezun olması durumunda da mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl daha anne ya da babası üzerinden sağlık güvencesinden yararlanma hakkı bulunmakta. Bunun için anne veya babanın aktif güvencelerinin olması ve mezun olan kişinin de 25 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir. Yani bu iki yıllık yararlanma süresi 25 yaşın tamamlandığı tarihi geçememekte.
  • 25 yaşını doldurmuş öğrencilerin sağlık sigortası ise aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

25 yaşını dolduran üniversite öğrencileri SGK işlemleri

25 yaşını tamamlayan ve üniversite okuyan öğrenciler;

  • Zorunlu genel sağlık sigortasında aylık prim ödemesi yaparak sağlıktan yararlanabilir,
  • Gelir testi başvurusu yaparak gelir testi sonucunun 60/C-1 yani yeşil kart çıkması durumunda prim ödemeden sağlıktan yararlanabilir. GSS başvurusu, güncel prim tutarları ve yeşil kart nasıl alınır hakkında tüm detaylar için GSS primi ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
  • Genel sağlık sigortası 25 yaş sınırı bulunmamaktadır. Eğer mezun olan öğrencinin anne ya da babasının aktif sigortası yoksa 25 yaşından önce de GSS sistemine dahil olabilmekte.

Babanın sigortasından nasıl faydalanılır?

İşlem en kısa e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına SGK sağlıktan yararlanma sorgulama yazılarak gelen ekrana giriş yapılması gerekmektedir.

Girilen sayfada ‘Müstehaktır, provizyon alabilir’ yazıyorsa sağlık güvencesi açık anlamına gelmektedir.

Üniversite öğrencisi sigortalı çalışabilir mi?

Üniversite öğrencilerinin herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Okuyan erkek çocuklar kaç yaşına kadar nafaka ödenir?

Lise okuyan öğrenciler için 20, üniversite öğrenimi için 25 yaş belirlenmiştir. 18 yaşını dolduran erkek çocuklar eğer okumuyorsa nafakalar kesilecektir. Lise eğitim alan öğrenciler için 20 yaş son olurken öğrenci eğer üniversite okuyorsa 25 yaşını tamamladığı anda nafaka ödemeleri son bulacaktır.

Üniversite öğrencisi annenin sigortasından yararlanma yaşı kaçtır?

Anne üzerinde bulunan sağlık sigortasından da yararlanılabilecektir. Öğrenciler 25 yaşına kadar anneleri üzerinde bulunan sigortadan faydalanabilirler.



Son Güncelleme: 06.02.2022 04:07
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Anahtar Kelimeler:
ÜniversiteÖğrenciSGKSağlıkHizmet
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