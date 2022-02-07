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Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
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Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öğrenciler için verdiği burs ve kredi ödemeleri bugün hak sahibi olan öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:04
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
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Binlerce öğrencinin faydalandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı adı altında verilen GSB ödemelerinin Şubat ayı bedelleri hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara yatırıldığına yönelik açıklama ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından duyuruldu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Şubat ayına ait GSB burs ve öğrenim kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 6 Şubat (bugün) tarihinden itibaren yatırılmaya başlanıldığı bilgisini paylaştı.

ÖDEMELER 6-10 ŞUBAT ARASI YAPILACAK

GSB burs ve öğrenim kredileri 6 Şubat ile 10 Şubat tarihlerinde arasında yapılacak. Öğrenciler, TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini belirlenen tarihlerde alabilecekler. TC Kimlik numarasının son rakamı '0' olan öğrenciler ödemelerini 6 Şubat tarihinde, son rakamı '2' olan öğrenciler 7 Şubat tarihinde, son rakamı '4' olan öğrenciler 8 Şubat tarihinde, son rakamı '6' olan öğrenciler 9 Şubat tarihinde, son rakamı '8' olan öğrenciler ise 10 Şubat tarihinde ödemelerini hesaplarından alabilecekler.

 



Son Güncelleme: 07.02.2022 13:04
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