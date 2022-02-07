Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!

Binlerce öğrencinin faydalandığı Gençlik ve Spor Bakanlığı adı altında verilen GSB ödemelerinin Şubat ayı bedelleri hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ödemelerin hesaplara yatırıldığına yönelik açıklama ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından duyuruldu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Şubat ayına ait GSB burs ve öğrenim kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 6 Şubat (bugün) tarihinden itibaren yatırılmaya başlanıldığı bilgisini paylaştı.

ÖDEMELER 6-10 ŞUBAT ARASI YAPILACAK

GSB burs ve öğrenim kredileri 6 Şubat ile 10 Şubat tarihlerinde arasında yapılacak. Öğrenciler, TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini belirlenen tarihlerde alabilecekler. TC Kimlik numarasının son rakamı '0' olan öğrenciler ödemelerini 6 Şubat tarihinde, son rakamı '2' olan öğrenciler 7 Şubat tarihinde, son rakamı '4' olan öğrenciler 8 Şubat tarihinde, son rakamı '6' olan öğrenciler 9 Şubat tarihinde, son rakamı '8' olan öğrenciler ise 10 Şubat tarihinde ödemelerini hesaplarından alabilecekler.