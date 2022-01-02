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SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?

Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan öğrenciler için devletten 821 TL geliyor. İhtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin çocukları eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri, eğitimden geri kalmamaları için SED para yardımında bulunuyor. Peki kimler bu yardımı alabilir? Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

02 Ocak 2022 Pazar 18:07
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?
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SED okul yardımı, öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında zorlanmamaları için maddi destekleri içeriyor. Okul yardımı alabilmek için öğrenciler kreşten üniversiteye herhangi bir fark olmaksızın şartları sağlamaları halinde tüm öğrenciler yararlanabiliyor. 

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere devlet tarafından sağlanan bir yardım olan SED' e başvurmak isteyen öğrencilerin taşıması gereken koşullar şöyledir: 

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. 

-SED yardımında başvuru değerlendirme şartlarına uygun olmak gerekiyor. 

-Verilen desteğin yalnızca yardımı alan öğrencinin ihtiyaçları için kuilanılması gerekiyor. 

-Bu yardım, öğrenciye 1 sene boyunca verilir ve uzman ekipler öğrenciyi 3 ay arayla denetlemeye çıkıyor. 

Öğrenci için ödenen SED para yardımı miktarı, en düşük 456 TL iken en yüksek SED para yardımı ise 821 TL olarak belirleniyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 1 yıl boyunca para yardımını alıyorlar. 3 ayda bir yapılan SED para yardımında uzman değerlendirmesi içerisinde ailenin ekonomik durumu ve içinde bulunduğu koşuları, ailenin sosyal çevresi, yaşanılan çevrenin fiziki yapısı ve ailenin zor zamanlara karşı geliştirdiği önlemler gibi durumlara bakılıyor. 

Öğrencilerin bu yardımdan faydalanabilmeliri için e-devletten ön başvuru yapmaları gerekiyor. E-devlet sistemine girişi gerçekleştirdikten sonra arama motoru kısmına gelip SED yazarak çıkan sayfaya tıklayınız. Bu sayfada SED para yardımı ile ilgili bilgilendirme yazısı karşınıza çıkıyor. Bu sayfada yazan "Okudum ve kabul ediyorum" butonunu tıklayarak "devam et" butonuna basınız. Karşınıza gelen yeni sayfayı eksiksiz bir şekilde doldurarak ön başvuru işleminizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. 

Ön başvurunuzun sonucu olumlu ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giderek başvurunuzu yapıyorsunuz. İl müdürlüklerine giderken yanınızda istenen belgeler: Kimlik bilgileriniz, öğrenci belgeniz, meslek ve iş kurslarına başvurduğuna dair belgeler, sağlık raporunu içeriyor. 

SED para yardımı alan öğrencinin ailesinin ekonomik durumunda düzelme gözlenirse, taşınma işlemi gerçekleştirilir ve öğrenci bunu bildirmez ise, öğrenci okula devam etmiyor ise alınan para yardımı kesiliyor. 


Son Güncelleme: 02.01.2022 18:07
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