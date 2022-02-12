Öğrenim Belgesi Nedir? Nereden alınabilir?

Öğrenim (öğrenci) belgesi öğrencinin okuduğunun anlaşıldığı gösteren resmi bir belge niteliği taşımaktadır. Resmî kurumların iş başvurularında veyahut staj başvurularında ve indirimli bazı imkanlardan yararlanmak i isteyen öğrenciler için öğretim hayatına devam ettiğine dair oluşan bir belge türüdür.

Öğrenim belgesi nereden alınır?

Öğrenim belgesi öğrencinin bulunduğu okulun idari yetkilisinden alınıyordu. Fakat son dönemlerdeki yoğunluk ve pandemi sebebiyle kolaylaştırmaya gidilmiş intenet üzerinden veya Halk Eğitim Merkezleri üzerinden alınmaktadır. Başka bir kolay yoluysa e-devlet üzerindendir. Burası en kolay ve güvenli alma imkânı sunan bir platformdur. E-devlet üzerinden alınan belgeler de bankot oluşarak bu belgenin resmi düzeyde taşıdığına dair işareti damgalanmaktadır.

Öğrenim belgesinde kişiye ait hangi bilgiler yer almaktadır?

Öğrenim belgesini içerisinde bireye ait öğrenci olduğuna bildiren güncel bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kimlik numarası, ismi ve soy ismi, anne ve baba adı, doğum tarihi,görülen yeri, sınıfı ve dönemi kurumun adı ve eğitim türü gibi önemli bilgiler bulunmaktadır.

Öğrenim belgesini alacak öğrenci bu belgeyi birçok alanda kullanılabilmektedir. Öneğin iş başvurusunda, staj başvurusunda, burs başvurusunda, otobüsü ve metrobüsü indirimi kullanmak isteyen bireyler ya da ehliyet alabilmek, askerliğini tecil ettirmek isteyenler için bir avantaj sunar.

e-okul ‘da öğrenim belgesi vermeye adım attı.

Kurumun sistemine şifreniz ile girip daha sonda öğrenci işleri bölümüne tıklayarak “yukarı yazıcı” işaretini yönlendirileceksiniz. Buradan T.C. kimlik numarasını yazdığınız öğrencinin girişini tamamlayarak e-okuldan da öğrenim belgesi alabilirsiniz.

E-devlet üzerinden öğrenim belgesi nasıl alınmaktadır?

E devletimize kişisel bilgilerinizi girdikten sonra belge almak isteyen öğrenci kurumlar sekmesinden Milli eğitim Bakanlığı'nın seçerek öğrenci belgelesi sorgulaya tıklayarak öğrenim belgesine sahip olabilirsiniz.