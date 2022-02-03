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Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin interneti ücretsiz olarak kullanabilmeleri için geniş kapsamlı bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

03 Şubat 2022 Perşembe 22:16
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
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Pandemi sürecinden özellikle eğitim öğretim faaliyetleri sırasında intenetin etkisi giderek artarken karma modeline geçen üniversitelerde de bazı dersler uzaktan eğitimle devam ediyor. İntenet kullanımının bu kadar yoğun olduğu dönemde ücretsiz intenet çalışmalarını başlattıklarını duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milyonlarca öğrenciye müjde niteliğindeki haberin detaylarını paylaştı.

Daha önceden yapılan anlaşmalar dahilinden Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı olan yurtlarında kalan öğrenciler için aylık 16 GB intenet kullanım kotası hakkı verilmişti. Pandemi süreci boyunca ise derslere online olarak katılan öğrencilerin kullanım kotaları günden önce dolmaya başlamıştı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin başladığı ilk günlerde bir çok GSM operatörü öğrencilere ücretsiz olarak intenet fırsatı sağlamıştı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ İNTERNET DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Kredi ve Yurtlar Kurumu, intenet yüzünden mağdur olan öğrenciler için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da düzenlediği "Gençlik Buluşması'nda" gelen taleplerin değerlendirmeye alınması sonrası KYK yurtlarında verilen intenet kotaları hakkında öğrenciler için başlatılan çalışmalar hakkında detayı bilgiler vermesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu yönlendirdi.

Bakan Kasapoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında önümüzdeki dönemden itibaren intenet kotası hakkında bir artırımın yapılacağını ve söyledi. Bunula ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, paylaşımında 'yeni "gigabyte"lar yükleniyor…' ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 03.02.2022 22:16
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Mehmet Muharrem Kasapoğluüniversite öğrencilerine ücretsiz InternetKyk Internet Kotası
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