İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...

MEB'den öğretmenlere yarıyıl tatil programı! İlk kez uygulanıyor..

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir son dakika açıklamasında öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini desteklemek adında kurulmuş olan 'Öğretmen Bilişim Ağı'nın yarıyıl tatili sürecinde kullanılacakları bildirildi.

23 Ocak 2022 Pazar 14:23
MEB'den öğretmenlere yarıyıl tatil programı! İlk kez uygulanıyor..
Takip Et:

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenler için hazırlanan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) yarıyıl tatili süresinde tüm öğretmenlerle buluşacak. İlk kez denenecek olan uygulamada öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimleri desteklenecek.

Hazırlanan bir sistem üzerinden öğretmenlere verilecek olan eğitimler 24 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve öğretmenler MEBBİS ve e-Devlet şifreleriyle sisteme erişim sağlayacaklar. Buradaki eğitim sürecini tamamlayan öğretmenler e-Sertifika'larını ise yine MEBBİS'in Hizmet İçi Eğitim Modülü üzerinden alabilecekler.

 


Son Güncelleme: 23.01.2022 14:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebÖğretmen Bilişim AğıMEBBİSE-Sertifika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
KOSGEB Bölüm 1 Sınav soru ve cevaplarına nereden ulaşabilirim?
KOSGEB Bölüm 1 Sınav soru ve cevaplarına nereden ulaşabilirim?
Öğrenciler karnelerine dijital ortamdan ulaşabilecek
Öğrenciler karnelerine dijital ortamdan ulaşabilecek
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
İOKBS'ye başvurma şartları nelerdir?
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Fatma dizisi Deniz Hamzaoğlu kim? Nerelidir? Rol aldığı projeler hangileri?
24 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?
Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
TJK 23 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?
Birds of Paradise filminin konusu nedir?
Zuhal Topal'la Sofrada programı detayları!
Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almakta?İş ilanlarıne nereden ulaşılır?
Kanal D'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Kanal D 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Arefe gününde çekilmesi gereken tespihler nelerdir?
23 Ocak 2022 Pazar evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Arefe günü hangi dualar okunur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.