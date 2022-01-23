MEB'den öğretmenlere yarıyıl tatil programı! İlk kez uygulanıyor..

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenler için hazırlanan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) yarıyıl tatili süresinde tüm öğretmenlerle buluşacak. İlk kez denenecek olan uygulamada öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki gelişimleri desteklenecek.

Hazırlanan bir sistem üzerinden öğretmenlere verilecek olan eğitimler 24 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve öğretmenler MEBBİS ve e-Devlet şifreleriyle sisteme erişim sağlayacaklar. Buradaki eğitim sürecini tamamlayan öğretmenler e-Sertifika'larını ise yine MEBBİS'in Hizmet İçi Eğitim Modülü üzerinden alabilecekler.